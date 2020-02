VG Hanstein-Rusteberg: Der neue Chef ist der alte

Die Verwaltungsgemeinschaft Hanstein/Rusteberg hat gewählt. Sie hat nun wieder einen Vorsitzenden. Vier Kandidaten hatten sich um das Amt beworben. Am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr gab es in der Gemeinschaftsversammlung den Blumenstrauß und die ersten Glückwünsche für den Sieger der geheimen Wahl. Der neue Vorsitzende heißt Falko Degenhardt. Und eigentlich ist es auch der alte. Nur war der Rustenfelder bislang nur kommissarisch eingesetzt, agierte als staatlich beauftragter Verwaltungsleiter.

Lange hatten sich Verwaltung und die Gemeinden geziert, einen neuen Vorsitzenden für die sechsjährige Amtszeit zu wählen. Grund war die Gebietsreform auf Gemeindeebene. In der vergangenen Legislatur hatte die rot-rot-grüne Landesregierung bekanntlich versucht, Gemeinden und ganze Kreise miteinander zu fusionieren. Es hat damals lange Debatten gegeben, ob die Verwaltungsgemeinschaften Uder und Hanstein/Rusteberg sich vereinigen sollen, was beide nicht wirklich wollten. Dann gab es noch die Überlegungen, dass sich die 14 Hanstein-Rusteberg-Dörfer, also die VG, zu einer Landgemeinde zusammenschließen. Auch diese Idee scheiterte. Bei allen Optionen und Unsicherheiten wollte man das Amt des VG-Chefs nicht besetzen, damit man nicht später eine Stelle finanziere müsse, die es vielleicht gar nicht mehr geben würde. Schließlich ist es ein hauptamtliches Wahlamt.

Geheime Wahl in öffentlicher Sitzung

Jetzt ist Ruhe in Sachen Gebietsreform eingekehrt. Und die Rechtslage sieht vor, dass eine VG einen gewählten Vorsitzenden hat. Also wurde die Stelle nun regelkonform öffentlich ausgeschrieben. Vier

Ulrich Hesse, Bürgermeister von Rustenfelde und stellvertretender Vorsitzender der Gemeinschaftsversammlung, gratulierte Degenhardt als erster. Foto: Silvana Tismer

Bewerber gab es. Sie alle erfüllten die Vorgaben und stellten sich Dienstagabend in Hohengandern der Gemeinschaftsversammlung persönlich vor, wurden von den Bürgermeistern ausgefragt. „Über die Bedeutung der heutigen Versammlung brauche ich ja keine Worte mehr zu verlieren“, hatte der stellvertretende Vorsitzende der Gemeinschaftsversammlung, Rustenfeldes Bürgermeister Ulrich Hesse, den Abend eröffnet. Jeder Bewerber erhielt etwa 15 Minuten Zeit. Dann ging es in einen kurzen nichtöffentlichen Teil, bei dem beratschlagt wurde, ob alle Bewerber für die anschließende öffentliche, aber geheime Wahl, zugelassen werden. Das wurden sie. Mit Degenhardt hatten sich Michael Apel aus Birkungen, Dirk Bindbeutel aus Lindewerra und Sebastian Schreiner, der an der Hochschule Nordhausen im Bereich Verwaltungswesen lehrt, beworben.

Im nagelneuen Dorfgemeinschaftsraum war eine Wahlkabine aufgebaut. Die Stimmzettel wurden nicht am Tisch ausgefüllt, sondern der Wahlvorstand rief jedes einzelne Mitglied der Versammlung namentlich auf. Dann gab es den Stimmzettel und mit ihm den Gang in die Wahlkabine. Die Auszählung dauerte nur wenige Minuten. Das Ergebnis war eindeutig. 20 der 28 abgegebenen und auch gültigen Stimmen entfielen auf Falko Degenhardt. Ulrich Hesse hatte schon einen Blumenstrauß parat, gratulierte dem neuen Vorsitzenden als erster.

Gelernter Zimmerer setzte sich auf die Schulbank

Falko Degenhardt arbeitet bereits seit 2006 in der Verwaltung der VG Hanstein/Rusteberg. Aber zunächst hatte er das Zimmerhandwerk erlernt. Dann setzte sich der heute 40-Jährige noch einmal auf die Schulbank, besuchte die Fachoberschule in Duderstadt, um im Jahr 2000 ein Studium des Bauingenieurswesens in Erfurt aufzunehmen. 2004 errang er den Bachelor, ein Jahr später den Master. „Von den 120 Studenten waren es nur zwei, die ihren Abschluss in der Regelstudienzeit schafften, und von den beiden war ich der erste“, erinnert sich Degenhardt. Er bekam sofort einen Job als Bauleiter im Autobahnbau, damals rund um Halle. Aber er wollte wieder zurück in die Heimat. 2006 konnte er im Haupt- und Ordnungsamt der VG Hanstein/Rusteberg anfangen, 2008 wechselte er ins Bauamt, 2010 in die Kämmerei. Die übernahm er 2013 als Amtsleiter. 2015 kam noch das Bauamt in seinen Verantwortungsbereich. Und im Oktober 2015 wurde er dazu noch als staatlich beauftragter VG-Chef bestellt. Der Amtsinhaber war in den Ruhestand gegangen.

In diese fünf Jahre fällt nicht nur die Begleitung vieler Dörfer ins Dorferneuerungsprogramm, sondern auch

Mit Degenhardt hatten sich Michael Apel, Sebastian Schreiner und Dirk Bindbeutel beworben. Foto: Silvana Tismer

die Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes. Das hatte einen schweren Brandschaden genommen. Die Sanierung kostete rund 500.000 Euro. „Der Sanierungsstau konnte aufgelöst werden. Heute sind alle Büros auf dem aktuellen technischen Stand.“ Er habe auch immer gern die Vermittlerrolle zwischen der Verwaltung und den Bürgern ausgefüllt.

„Eingefahrene Wege aufbrechen“

Natürlich habe er sich Gedanken gemacht, wie er künftig die Rolle des Vorsitzenden sieht. „Mir ist klar, welche Aufgaben vor der VG und den Dörfern liegen“, so Degenhardt. Es gehe nicht nur um das verwaltungsinterne Dokumentenmanagement, sondern vor allem um zukunftsweisende Dinge wie eine Flurneuordnung, den Brandschutz, die Dorferneuerung, die Kinderbetreuung, aber auch um einen engeren Zusammenhalt innerhalb der kommunalen Familie. „Die Dörfer müssen mitziehen, aber auch deutlich sagen, was sie wollen. Ich biete die konstruktive Zusammenarbeit jederzeit an.“ Er biete zudem an, wenn es um die Haushaltspläne der einzelnen Gemeinden gehe, Hilfestellung zu geben. „Wenn ich eingeladen werde.“ Aber er plane auch eine Projektgruppe innerhalb der Verwaltung, in der sich jeder Mitarbeiter mit Ideen und Vorschlägen einbringen kann. „Ich möchte eingefahrene Wege aufbrechen.“ Und nicht zuletzt gebe es in Sachen Tourismus in der Hanstein-Rusteberg-Region eine Menge Potenzial. „Meine Arbeit bringt es mit sich, dass man es nicht jedem recht machen kann. Aber Lösungen gibt es immer.“

Vermutlich kann Degenhardt schon ab April seinen Dienst aufnehmen. Jetzt müssen die Unterlagen komplettiert werden, dann fehlt nur noch die Ernennungsurkunde vom Landrat.