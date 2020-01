Vision oder Schnaps-Idee? Ski-Arena im Industriegebiet von Nordhausen bleibt wohl nur ein Traum

Das Warten auf einen Investor für das Industriegebiet Goldene Aue dauert an. Das Thema, das bei Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) für Bluthochdruck sorgt, entwickelt sich zur unendlichen Geschichte. Weil dort nichts passiert, hat sich CDU-Kreistagsmitglied René Fullmann Gedanken über andere Nutzungsformen gemacht.

„Meine Vision ist, im Industriegebiet einen Ski-Park Südharz entstehen zu lassen“, sagt er. Darunter versteht er eine große Ski-Halle, in der auch Abfahrtski und Snowboardfahren möglich sein sollen. Braucht die Region einen solchen Ski-Park überhaupt? „Eine solche Großinvestition macht aus meiner Sicht Sinn, um den Tourismus im Südharz anzukurbeln“, erklärt er. Dabei hat er auch den Klimawandel im Blick. „Im Harz finden die Touristen derzeit kaum Schnee vor. Diese könnten doch zum Skilaufen in den Landkreis Nordhausen kommen“, hat er eine neue Zielgruppe im Blick.

Der Standort im Industriegebiet sei ideal geeignet. „Er liegt direkt an der Autobahn und hält eine perfekte Infrastruktur vor, wie zum Beispiel ausreichend Parkplätze“, führt der Kommunalpolitiker aus. Und das Areal könnte beliebig um andere sportliche Aktivitäten erweitert werden wie etwa eine Eislaufbahn, Bowling, Tennis oder Badminton, zählt Fullmann auf.

Es würden zudem neue Arbeitsplätze außerhalb des verarbeitenden Gewerbes geschaffen und deshalb keine Konkurrenzsituation für ortsansässige Unternehmen entstehen. Ein weiterer positiver Effekt sei die Erhöhung der Übernachtungszahlen und daraus folgend ein Mehrwert für alle Hoteliers. Zudem sei langfristig mit erhöhten Steuereinnahmen zu rechnen.

„Aktuell gibt es sechs solcher Ski-Arenen in Deutschland, darunter auch die in Oberhof, in der aber nur Langlauf möglich ist“, berichtet Fullmann. Als Vorbild dient ihm der Snow-Dome im niedersächsischen Bispingen. Dort gibt es eine 300 Meter lange Skipiste mit einem Gefälle von bis zu 20 Prozent, so dass auch Abfahrten bestritten werden können. Weiter sind dort ein Funpark, eine Rodelpiste sowie eine Anfängerpiste vorhanden sowie drei Skilifte.

Ist für einen solchen Bau im Industriegebiet überhaupt eine rechtliche Grundlage vorhanden? „Ich stütze mich auf die Baunutzungsverordnung. Dort sind unter Paragraf 9 ‘Industriegebiete’ die Nutzungsformen dargestellt. Unter Absatz 3, Punkt 2 sind die Ausnahmen definiert“, erklärt Fullmann. Dort heißt es: „Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke“ sind möglich. Darüber hinaus sei das Zuwendungsrecht zu beachten, das die Zweckbindung der Gelder durch die Fördergeber regelt.

„Für ein solches Projekt bedarf es eines Investors aus der Privatwirtschaft, der das Vorhaben stemmen kann“, gibt der CDU-Politiker zu bedenken. Er rechnet mit Kosten im zweistelligen Millionenbereich. Doch auf längere Zeit gesehen würde sich ein solches Projekt rechnen. „Bei der Ski-Halle in Neuss hat es zehn Jahre gedauert, bis sich die Investitionskosten amortisiert haben“, nennt er ein Beispiel. Solche Anlagen können für private Großinvestoren gefördert werden. Die Förderansätze bewegen sich um die 15 Prozent. Außerdem bestehe die Möglichkeit, auch über die Städtebauförderung Gelder für die Kommunen zu generieren. Weiter unterstützt das Land Thüringen mit dem Landesprogramm Tourismus solche Projekte.

„Diese Ski-Arenen sind aus ökonomischer und ökologischer Sicht Unfug“, hält Maik Schröter (CDU), Chef des Planungsverbandes Goldene Aue, nichts von der Idee seines Parteikollegen. Für die Ski-Halle in Oberhof beispielsweise würden jährlich etwa 700.000 Euro an Betriebskosten anfallen. „Das ist überhaupt nicht darstellbar und rechnet sich nicht“, betont Schröter. Schon bei Bade-Thermen wie etwa der Thyratalgrotte in Stolberg würden finanzielle Schwierigkeiten auftreten. „Die tragen sich kaum“, so Schröter.

Eine Ski-Arena im Industriegebiet wäre aus Schröters Sicht auch förderschädlich. „Die EU könnte ihre Förderung in Höhe von knapp 24 Millionen Euro zurückfordern, wenn wir eine solche Halle ins Industriegebiet setzen“, warnt der Heringer Bürgermeister.

„Mit Blick auf die umfangreiche Investition des Landes in das Industriegebiet sind wir bisher immer davon ausgegangen, dass der Standort zur Ansiedlung von Industriearbeitsplätzen entwickelt werden sollte“, betont Nordhausens Bürgermeister Kai Buchmann (pl). Er folge da den Ausführungen von Ministerpräsident Bodo Ramelow auf dem Neujahrsempfang, der sich eine Ansiedlung zum Thema Gips-Recycling vorstellen könnte.