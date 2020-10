Der Vorstand der Freien Demokraten im Unstrut-Hainich-Kreis stellt sich hinter den FDP-Landeschef Thomas Kemmerich. Der Kreisvorsitzende Alexander Kappe aus Bad Langensalza nannte das Verhalten der FDP-Bundesspitze am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung eine Frechheit.

Die Parteiführung hatte am Freitag angekündigt, Kemmerich bei einer erneuten Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021 jede Unterstützung zu versagen. In einem Brief warfen die 15 anderen Landeschefs der FDP Kemmerich vor, der Partei „erheblichen Schaden“ zuzufügen, berichtet die Deutsche Presse Agentur. Kemmerich hatte am Donnerstag auf Twitter geschrieben: „Nicht die Annahme der Wahl war der Fehler (...), sondern der Umgang der anderen demokratischen Parteien mit der Situation.“

Am Wochenende entzog auch die Gothaer FDP Kemmerich die Unterstützung.

Für Alexander Kappe ist die Ankündigung aus Berlin eine offene Drohung, eine Erpressung der Thüringer FDP-Mitglieder und ein Affront gegen das demokratische System. Thomas Kemmerich sei von der Mehrheit der Parteimitglieder zum Parteichef gewählt worden. „Beim nächsten Landesparteitag der FDP wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Es gibt jede Menge Menschen, die sich zur Wahl gegen Kemmerich stellen können. Dann sollen sie das tun. Und dann wird demokratisch entschieden, wer die Partei führt und als Spitzenkandidat antritt“, so Kappe.

Er ist sicher, dass Thomas Kemmerich das Amt des Ministerpräsidenten genau so gut hätte ausüben können wie es nun Bodo Ramelow (Linke) tue – als Landesvater, der über den Parteien stehe.

„Wir haben uns als FDP bewusst für den Antritt Thomas Kemmerichs im dritten Wahlgang der Ministerpräsidentenwahl entschieden. Wir wollten ein Zeichen setzen für die bürgerliche Mitte. Grüne, SPD, seht her, wir machen es gemeinsam. Aber das ging gnadenlos in die Hose.“ Die Eskalation sei auch dem „unwürdigen Verhalten“ der CDU und der Regierungsparteien geschuldet.