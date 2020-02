Das nächste Experiment in Thüringen beginnt

Am späten Freitagabend einigten sich die früheren Koalitionsparteien Linke, SPD und Grüne mit der oppositionellen CDU auf einen Weg, die Regierungskrise in Thüringen zu beenden. Am 4. März, einen Monat nach seiner Abwahl als Ministerpräsident will sich der Linke Bodo Ramelow den 90 Abgeordneten des Landtages zur Abstimmung stellen.

Die CDU hat versprochen, die Wahl des Linken mit absoluter Mehrheit zu ermöglichen und danach mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung bis zur Neuwahl des Landtags am 25. April 2021 bei Einzelprojekten zusammenarbeiten. Die AfD, mit deren Hilfe der aktuelle, nur noch geschäftsführende Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) am 5. Februar im dritten Wahlgang ins Amt gehoben wurde, soll dabei komplett außen vor bleiben. Wir versuchen, die wichtigsten Fragen zu beantworten.

Wie soll die Wahl Ramelows ablaufen?

Der Linke, der derzeit nur einfacher Landtagsabgeordneter ist, will sich auf Antrag der Fraktionen von Linke, SPD und Grünen zu Beginn der nächsten regulären Sitzung des Landtags am 4. März, 14 Uhr, zur Wahl stellen. Seit Kemmerich als Ministerpräsident zurückgetreten ist und nur noch kommissarisch die Geschäfte führt, ist der Regierungsvorsitz gleichsam vakant. Die Wahl kann also ganz normal nach Artikel 70 der Verfassung stattfinden.

Das heißt?

Es sind, theoretisch, wieder drei Wahlgänge möglich. In den ersten beiden Wahlgängen ist eine absolute Mehrheit von 46 Stimmen nötig, im dritten Wahlgang reicht die relative Mehrheit. Da Linke, SPD und Grüne gemeinsam nur über 42 Stimmen verfügen, müssen mindestens vier Stimmen von der CDU kommen, um eine sichere Wahl zu garantieren – und ohne dass die AfD wieder tricksen kann.

Wieso tricksen?

Zur Erinnerung: Am 5. Februar trat nach dem knappen Scheitern Ramelows in den ersten beiden Wahlgängen im dritten Wahlgang – zusätzlich zu dem Linken und dem völlig unbekannten AfD-Kandidaten Christoph Kindervater – der FDP-Landespartei und Fraktionsvorsitzende Kemmerich an. Er gewann mit 45 zu 44 Stimmen bei einer Enthaltung gegen Ramelow, weil die AfD geschlossen in der geheimen Wahl nicht für ihren eigenen Kandidaten, sondern für den Liberalen gestimmt hatte.

Kemmerich nahm trotz dieses noch nie dagewesenen Eklats die Wahl an, trat aber wenige Tage später nach Protestdemonstrationen und auf Druck seiner Bundespartei zurück. Die Furcht ist nun, dass die AfD diesmal insgeheim Ramelow wählen könnte, um ihn zu diskreditieren. Dies hatte der Bundestagsfraktionsvorsitzende Alexander Gauland vorgeschlagen.

Also stimmt jetzt die CDU am 4. März für Ramelow?

Teilweise. Die CDU-Fraktion wird in ihrer Gesamtheit ganz bestimmt nicht für einen Linken votieren, dazu ist die Partei nicht nur in dieser Frage zu zerrissen. Hinzu kommt der Abgrenzungsbeschluss der Bundespartei, der jede Zusammenarbeit mit der Linken verbietet. Dennoch haben das CDU-Verhandlungsteam unter Führung von Mario Voigt, der womöglich am 2. März zum neuen Fraktionschef gewählt wird, mindestens vier Stimmen für Ramelow zugesagt, um eine Wahl im ersten Wahlgang zu garantieren.

Warum?

Weil die einzige sichtbare Alternative dazu eine Auflösung des Landtags und die Neuwahl binnen 70 Tagen ist. Das will die CDU aber unbedingt vermeiden: Sie steht nach dem angekündigten Rückzug von Landes- und Fraktionschef Mike Mohring ohne Führung und konsensfähigen Spitzenkandidaten da und würde laut aktueller Umfragen die Hälfte ihrer Mandate verlieren. Sie braucht also Zeit, um sich völlig neu zu aufzustellen und drängte deshalb stets auf einen möglichst späten Wahltermin.

Warum aber nun der Neuwahltermin am 25.4.2021?

Hier handelt es sich um einen klassischen Formelkompromiss. Linke, SPD und Grüne waren mit der klaren Forderung in die Verhandlungen gegangen, den Landtag schnellstmöglich neu zu wählen. Zwischenzeitlich hatte Ramelow als Option eine technische Übergangsregierung unter der Ex-CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht vorgeschlagen. Die CDU bestand aber auf späte Neuwahlen, weshalb Lieberknecht ihre Bereitschaft zurückzog und ihre Landespartei erst Recht ohne Optionen zurückließ. Der Wahltermin 25. April 2021 liegt nun ziemlich genau in der Mitte zwischen den Maximalforderungen von Rot-Rot-Grün (Juni 2020) und der CDU (2022).

Angenommen, Ramelows Wahl klappt: Wie soll das Jahr regiert werden?

Ramelow kann dann ohne Beteiligung des Landtags das geplante Kabinett benennen. Vielleicht wird es hier sogar noch Änderungen in Absprache mit der CDU geben. Danach wollen zumindest Teile der CDU-Fraktion die rot-rot-grüne Minderheitsregierung tolerieren. Da dies aber mit den Beschlüssen der Union nicht konform geht, heißt die Kooperation wahlweise „Stabilitätsmechanismus“ (Rot-Rot-Grün) oder „konstruktive Opposition“ (CDU). Minderheitsregierung und CDU werden gemeinsam Projekte abarbeiten, die teilweise schon benannt wurden und ansonsten versuchen, sich inhaltlich voneinander abzugrenzen.

Welche Projekte sind das?

Im Zentrum steht der Beschluss des Landeshaushalts für das Neuwahljahr 2021. Mit ihm werden alle Ausgaben des Landes in Höhe von etwa 11 Milliarden Euro geregelt. Hier sind sich die vier Parteien einig, dass die Kommunen einen dreistelligen Millionenbetrag pro Jahr zusätzlich erhalten, allein schon in diesem Jahr sollen 168 Millionen Euro fließen. Zudem ist Konsens, dass die Schulen freier arbeiten dürfen und jede Lehrerstelle besetzt werden soll. Zudem will man gemeinsam den ländlichen Raum stärken, etwa beim öffentlichen Nahverkehr.

Doch vieles, was sich Rot-Rot-Grün im Koalitionsvertrag vorgenommen hat, zum Beispiel in der Flüchtlings- und Sozialpolitik, wird nicht kommen. Am Ende wird es auf eine rein geschäftsmäßige Beziehung hinauslaufen: Die CDU wird einige Gesetze von Rot-Rot-Grün mittragen – und umgekehrt. Es gilt das Prinzip quid pro quo. All das, was umstritten ist, wird ausgeklammert und dürfte dann den Wahlkampf bestimmen.

Und was ist mit der AfD?

Sie soll keine Rolle spielen. Rot-Rot-Grün und CDU haben vereinbart, alle Gesetzentwürfe und Anträge miteinander abzustimmen. So kann die AfD mit ihren immerhin 22 Abgeordneten unter Führung von Björn Höcke nicht jeweils den Mehrheitsbeschaffer für ein informelles CDU-FDP-Bündnis oder Rot-Rot-Grün spielen– und damit indirekt mitregieren. Um ein Vertrauensverhältnis herzustellen, dürfte die rot-rot-grüne Minderheitsregierung die CDU auch bei wichtigen Verwaltungsakten und Bundesratsentscheidungen konsultieren, für die sie keine Zustimmung des Landtags benötigt.

Aber ist es sicher, dass es wirklich so kommt?

Nichts ist in Thüringen sicher, das haben die letzten Monate nochmals bewiesen. Die Wahl Ramelows ist geheim, niemand weiß, wie die einzelnen Abgeordneten am Ende tatsächlich abstimmen. Bis dahin stehen zudem der CDU noch harte Debatten bevor. Es gibt massiven Widerstand in der Landes- aber vor allem in der Bundes-CDU gegen den Deal mit Rot-Rot-Grün, der die Mitglieder der Unionsfraktion unter erheblichen Druck stellen wird. Hinzu kommt, dass die Landes-CDU zerstritten ist, die Machtkämpfe dürften weitergehen.

Es kann also schief gehen?

Ja. Falls Ramelow nicht im ersten Wahlgang gewählt wird, dürfte die Wahl abgebrochen werden. Dann wären schnelle Neuwahlen unvermeidlich – und Thüringen würde noch mindestens bis zum Sommer von einem geschäftsführenden Ministerpräsidenten namens Kemmerich regiert, mit allen Folgen für das Gemeinwesen und das Image des Landes.

