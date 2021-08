Wahrscheinlich verdoppelt: Halbe Million Briefwähler in Thüringen erwartet

Erfurt. Bei der Bundestagswahl am 26. September könnte es in Thüringen deutlich mehr Briefwähler geben als bei vergangenen Urnengängen. Der Landeswahlleiter geht von einer halben Million aus.

In Thüringen könnten mehr als eine halbe Million Menschen ihre Stimme bei der Bundestagswahl bereits im Vorfeld per Brief abgeben. Damit rechnet Landeswahlleiter Günter Krombholz. Er sagt auf Anfrage: „Ein Briefwahlergebnis von circa 40 Prozent könnte für Thüringen voraussichtlich erwartet werden.“ Das würde im Vergleich zu 2017 eine Verdoppelung bedeuten. Damals gaben 262.225 Thüringer ihre Stimme per Brief ab. Seine Prognose stützt der 69-Jährige auf Erfahrungen vergangener Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Dort sei zuletzt das doppelte Aufkommen an Briefwählern im Vergleich zu vergangenen Urnengängen registriert worden. Krombholz misst der Briefwahl eine besondere Bedeutung als „wichtiger und tragfähiger Baustein im Wahlsystem“ bei, „um die Wahlbeteiligung insgesamt zu steigern“.

47.310 Briefwähler im Jahr 1990

Bei Bundestagswahlen in Thüringen gab es stetig mehr Briefwähler. 1990 wählten 47.310 Menschen per Brief ab, 1994 waren es schon 108.454 Wählerinnen und Wähler. Bei der Bundestagswahl 2017 gab jeder fünfte Thüringer Wähler seine Stimme nicht mehr direkt an der Wahlurne ab – 262.225 Briefwahlstimmen bedeuteten vor vier Jahren ein Aufkommen von 20 Prozent.

Der Landeswahlleiter sieht die Kommunen gut gerüstet für ein deutlich höheres Briefwahlaufkommen. Die Zahl der Wahlvorstände sei erhöht worden und auch die der Wahlhelfer. Die Gemeinden lägen bei der Vorbereitung im Zeitplan.

Ergebnis soll vor Mitternacht vorliegen

Krombholz geht davon aus, dass das erhöhte Briefwahlaufkommen sich auf die Ergebnisbereitstellung am Wahlabend nicht mit Verzögerungen auswirkt. Er rechnet damit, dass etwa fünfeinhalb Stunden nach Schließung der Wahllokale das Landesergebnis für Thüringen gegen 23.30 Uhr feststehen könnte.

Die Briefwahl ist seit wenigen Tagen möglich. Bis 5. September, so Krombholz, sollen alle Berechtigten ihre Wahlbenachrichtigungen erhalten haben.

