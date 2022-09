Nicht nur per Messenger oder E-Mail, sondern auch über beliebte Plattformen wie TikTok und Snapchat oder Videospiele wie Fortnite und Minecraft bahnen immer häufiger Erwachsene in missbräuchlicher Absicht Kontakte zu Minderjährigen an. Der Weimarer Kinder- und Jugendschutzdienst Känguru entwickelt im Rahmen eines Projekts Handlungsanweisungen für den professionellen Umgang mit diesem Phänomen.