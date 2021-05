Weimars EOW gehört allein in den Stadtrat

Weimar. Fraktionen CDU und WW sehen erstmals eine reale Perspektive.

Die Vorlage zur nachhaltigen Entwicklung der Ilm-Aue am ehemaligen EOW in Oberweimar soll zügig in den Stadtrat eingebracht werden. Dazu haben die Fraktionen CDU und Weimarwerk, FDP, Piraten die Stadtspitze aufgefordert. Die Debatte gehöre ausschließlich in den Stadtrat. Der Versuch, den Petitionsausschuss des Landtages mit dieser Frage zu befassen, sei ein polemischer Angriff auf Weimars kommunale Selbstverwaltung.

Für beide Fraktionen eröffnet das Angebot eines einheimischen Planungsbüros erstmals realistische Perspektiven: für Hochwasserschutz und Landesverschönerung, Arten- und Naturschutz, Luftzirkulation, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung.

Eine „vollständige Renaturierung“ sei geradezu das Gegenteil von Hochwasserschutz. Die Vorlage der Stadt beinhalte dagegen ein wirkungsvolles Beispiel der Nutzung sogenannter grauer Energie und sei so praktischer Klimaschutz.