„Wir sind keine Pandemie-Schleuder“: Reaktionen betroffener Branchen auf den Lockdown

Die Gastronomie muss wieder schließen, der Kulturbereich erneut eine Zwangspause einlegen, auch der Sport ist weitgehend lahmgelegt – wie haben Betroffene die Bund-Länder-Beschlüsse im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgenommen? Hier einige Beispiele. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.



Olaf Seibicke, Direktor des Hotels „Der Lindenhof“ in Gotha, ist schwer enttäuscht. „Wieder werden wir als Branche bestraft, obwohl wir genauestens mit großem Zeit- und Kostenaufwand auf die Einhaltung der Hygienevorschriften achten und die Spielregeln befolgen“, sagt er und meint: „Für manche wird diese Entscheidung der Sargnagel sein, nachdem sie schon enorme Umsatzeinbußen zu verkraften hatten. Zumal die Sorge da ist, ob es wirklich bei vier Wochen erneuter Schließung bleibt. Ich befürchte einen Jo-Jo-Effekt.“





Thomas Eckardt von der Jazzmeile Thüringen macht sich Sorgen um die Zukunft der Musikszene. „Eigentlich wäre jetzt die Zeit gewesen, erfreuliche Zwischenbilanz einer unter diesen Umständen erfolgreichen Jazzmeile zu ziehen. Jetzt hat sich die Situation aber dramatisch verändert.“ Es sei klar, dass etwas habe passieren müssen. „Aber was ist denn, wenn die vier Wochen vorbei sind?“, fragt er und fordert Strategien ein, wie man das Virus ins Alltagsleben integriert. „Ich finde das Statement des Jazztrompeters Till Brönner sehr gut, der die Zurückhaltung in den eigenen Reihen für fatal hält („Wir in der Veranstaltungs- und Kulturbranche sind immer noch zu leise.“). Auch die Musiker müssen umdenken, denn es wird nicht alles vorbei sein, aber es wird anders sein“, so Eckardt.





Sven Opel vom Kino Lichthaus in Weimar ist mit den Entscheidungen aus der Runde der Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht zufrieden. „Ich hatte mehr Vorbereitung erwartet, wie man mit Augenmaß mit einer solchen Situation umgehen kann. Ich bestreite nicht, dass wir ein Problem haben. Aber ich teile nicht, dass ein einheitliches Vorgehen aller Länder so beschworen wird.“ Man müsste seiner Meinung nach viel differenzierter und gezielter handeln. „Kinos, Theater, Konzertsäle, Gastronomie reißen sich seit Monaten den Hintern auf, um den Betrieb am Laufen zu halten. Gerade hatte sich alles einigermaßen normalisiert“, so Sven Opel.







Jens Dzurny, Geschäftsführer des Restaurants Aposto in Gera, hält die Beschlüsse für eine Katastrophe. „Aber wir müssen die Situation annehmen, werden wieder einen Lieferservice anbieten. Ich hoffe, dass die finanzielle Unterstützung kommt.“ Er betont: „Wichtig für mich ist, dass die Mitarbeiter eine Zukunft haben.“

Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler. Foto: Sascha Fromm







Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler aus Jena weiß noch nicht, wie sich die neuen Corona-Einschränkungen auf seine Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio im nächsten Jahr auswirken werden. „Schlimmstenfalls sitze ich Montag wieder zu Hause“, so der 29-Jährige. „Aber bei drei Grad draußen frieren mir beim Krafttraining auf der Auffahrt die Hände an der Hantelstange fest.“ Er hofft nach den Beschlüssen vom Mittwoch „auf kluge Entscheidungen und darauf, dass den Athleten, die damit ihr Geld verdienen, der Zugang zu den Sportstätten weiterhin gewährt wird.“ Klar sei aber auch: „Die Gesundheit aller geht vor.“





Aline Bauerfeind von den Jüdisch-israelischen Kulturtagen Thüringen versucht, tapfer zu sein. „Meine Arbeit der letzten zehn Monate ist für die Katz’. Mir tun aber vor allem die vielen Künstler und Akteure schrecklich leid, die so existenziell davon betroffen sind. Dass die jetzt so hängen gelassen werden, geht nicht in meinen Kopf rein“, sagt sie und betont: „Wir sind nicht die Quellen für diese Infektionsraten, so penibel, wie wir uns alle in den letzten Wochen und Monaten mit Hygienekonzepten die Finger wundgeschrieben haben. Meines Erachtens müssen wir jetzt dafür bluten, dass sich andere unverantwortlich verhalten haben. Wie kann es denn sein, dass zum Beispiel Diskotheken in Berlin 500 Leute reingelassen haben?“

Claudia Wießner. Foto: Peter Michaelis / TLZ







Claudia Wießner vom Hotel Amalienhof in Weimar sieht ihre Branche und speziell ihr Hotel zu Unrecht durch die neuerlichen Beschlüsse getroffen. „Wir sind wahrlich keine Pandemie-Schleuder, sondern waren immer verlässliche Komplizen im Kampf gegen die Pandemie. Meine zwölf Mitarbeiter haben jetzt viele Fragen, nicht alle kann ich aktuell beantworten. Ich weiß, wir werden das gemeinsam überstehen“, sagt sie, befürchtet aber, dass andere es nicht können.





Ina Göbel, Inhaberin des Hotels „Keppler’s Ecke“ in Wingerode (Eichsfeld) fordert finanzielle Hilfe, nachdem es schon von März bis Mai keine Umsätze gab. „Jetzt im November wieder. Das Geld ist unwiederbringlich weg. Und wie geht es danach weiter?“ fragt sie.





Dieter Bauhaus, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt, fürchtet, dass viele Firmen bei einem zweiten Lockdown vor dem Aus stehen. Zugleich betont er, es habe sich in den vergangenen Monaten gezeigt, „dass die Infektionsquellen in geregelten Situationen zum Beispiel bei Unternehmen von Handel und Gastronomie nicht die Quotentreiber sind, denn nur rund 6 bis 10 Prozent der Infektionen entstehen in diesen Bereichen.“



Martin Kranz, Festival-Intendant aus Weimar, hält das aktuelle Vorgehen für falsch. „Es gab bisher keinerlei Infektionsgeschehen bei Festivals, in Theatern oder im Kino. Was soll das?“, fragt er.

Das könnte Sie auch interessieren: