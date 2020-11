An den Grundschulhorten des Landes fehlen 291 Erzieherinnen. Zumindest dann, wenn man den durchschnittlichen Beschäftigungsumfang von 66 Prozent zugrunde legt. Bei der jetzt geplanten Erhöhung auf 80-Prozent-Verträge wären es immerhin noch 236 Hortnerinnen zu wenig.

Der Grund ist denkbar einfach. Die Zahl der Schüler ist von 56.936 im Sommer 2016 auf 61.846 in diesem Sommer gestiegen. Auch wenn die Zahl der Erzieherinnen im gleichen Zeitraum ebenfalls nach oben ging, von knapp 2000 auf rund 2300, konnte das den Mehrbedarf nicht ausgleichen. Die Betreuungsrelation, die zeigt, um wie viele Kinder sich eine Erzieherin kümmern muss, liegt bei 1 zu 25. Im Sommer 2016 lag das Verhältnis noch bei 1 zu 18.

Tischner: „Das Versprechen wurde gebrochen“

Das Versprechen wurde gebrochen“CDU-Fraktionsvize Christian Tischner hat all diese Daten aus Antworten der Landesregierung auf parlamentarischen Anfragen in farbigen Folien aufbereitet. „Mit der Rücküberführung der Horte an das Land sollte sich die Situation nicht verschlechtern, hieß es vom Land. Das Versprechen wurde gebrochen“, sagt Tischner dieser Zeitung.

Im Bildungsministerium kann man weder Zahlen noch Kritik nachvollziehen. Die Personalausstattung an den Schulhorten in Thüringen sei gemessen an den Vorgaben für die Schuljahresplanung angemessen erfolgt, teilt ein Sprecher von Ressortchef Helmut Holter (Linke) mit.

Dass die Landesregierung zu einer besseren Betreuungsrelation kommt, die bei knapp 1 zu 20 liegt, verwundert Tischner nicht. „Das Ministerium lässt Krankheitsvertretungen und Schwangerschaftsausfälle außer Acht“, sagt er. Das habe jedoch mit der Realität wenig zu tun und sei reine Theorie.

Wie die Realität aussieht, weiß die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Kathrin Vitzthum. Sie beruft sich auf Schilderungen von Hortnerinnen und sagt, die Situation sei nicht besser geworden. Das liege zum einen daran, dass nicht mehr jede freie Stelle besetzt werden könne, weil es zu wenig ausgebildete Erzieherinnen gebe. Zum anderen gebe es anders als bei Kindergärten keinen festgelegten Betreuungsschlüssel. „Bei der Planung soll es angeblich eine interne Obergrenze von 25 Kindern pro Erzieherin geben. Aber wir wissen von Horten die deutlich darüber liegen“, sagt Vitzthum.

Im Ministerium wiederum heißt es, man sei sich bewusst, dass es an einzelnen Schulen zu einer Erzieher-Kinder-Relation kommen könne, die über den Vorgaben liege. Begründet sei dies meist durch Ausfälle von Personal oder durch offene Stellen aufgrund fehlender Bewerbungen. „Dies ist natürlich Anlass, um kontinuierlich die Personalsituation an den Schulhorten in Thüringen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ zu verbessern“, betont Holters Sprecher.

Der CDU, Stabilitätspartner der rot-rot-grünen Minderheitskoalition, ist das zu wenig. „Wir verwalten eigentlich nur den Mangel. Das muss aufhören“, fordert Bildungspolitiker Tischner.

