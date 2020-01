Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wovor sich Australien jetzt fürchten muss

Das neue RTL-Dschungelcamp will ohne Lagerfeuer auskommen. Das ist eine gute Nachricht für das von Feuer geplagte Australien. Für die deutschen Zuschauer ist sie schlecht, denn das Feuer musste nachts von mindestens zwei Campern bewacht werden und war oft Ort tränenreicher Dschungelgeständnisse. Viele Menschen hatten sich schon darauf gefreut, dass Günther Krause unter Tränen gesteht, wie das damals mit dem deutsch-deutschen Einigungsvertrag wirklich war, den er als Chef-Unterhändler der DDR unterschrieb. Stattdessen ist zu befürchten, dass Krause in den lagerfeuerfreien Nächten heimlich Beitrittsverhandlungen führt und am Ende der Show seinen Beitritt zu Australien erklärt. Die Australier dürfen sich darauf gefasst machen, dass ihn Deutschland dann nicht mehr zurücknimmt.