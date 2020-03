Quarantäne: Interview mit Frau aus Pößnecker Ski-Reisegruppe

In Pößneck stehen derzeit 120 Menschen unter Quarantäne. Wir sprachen mit einer Betroffenen, die allerdings anonym bleiben will. Sie ist Anfang 30 und hat eine vierköpfige Familie. Sie zählte zu jener Pößnecker Ski-Reisegruppe, zu der auch Thüringens erster Corona-Fall gehörte.

Warum genau stehen Sie mit Ihrer Familie unter Quarantäne?

Ich hatte Kontakt zu einer infizierten Person.

Wer hat Ihnen die Quarantäne-Botschaft überbracht?

Ich bin vom Gesundheitsamt angerufen worden. Dabei wurden mir auch noch einige Fragen gestellt, ob ich etwaige Symptome verspürt habe, in der Zeit nach dem letzten Kontakt zur infizierten Person.

Und hatten Sie Symptome?

Ja, ein bisschen Schnupfen und Husten, aber wer hat das in der aktuellen Jahreszeit nicht. Deswegen bin ich auch zum Test eingeladen worden. Ich war vor einer halben Stunde im Gesundheitsamt.

Sie durften dafür noch mal die Wohnung verlassen?

Ja, dort wurde man in Vollmontur und Mundschutz empfangen. Alles wurde besprochen, der Test gemacht und man durfte wieder nach Hause gehen. Das dauerte maximal zehn Minuten. Ansonsten bedeutet Quarantäne auch, dass wir uns in unserem Garten und im Wald aufhalten dürfen. Wir müssen nur darauf achten, dass uns keine Menschenseele begegnet. Und falls doch, müssen fünf Meter Abstand gehalten werden. Auch wenn uns Freunde oder Bekannte Lebensmittel vor die Haustür legen, können wir ihnen im entsprechenden Abstand kurz zuwinken.

Sie erhalten also Lebensmittel aus dem privaten Umfeld?

Genau. Freunde haben sich angeboten. Ansonsten haben wir ein Haus mit großem Vorratskeller. Außerdem hatte ich schon ein bisschen vorgesorgt. Und wir nutzen auch einen Online-Supermarkt.

Sie waren im Februar mit der schon vielfach erwähnten Pößnecker Reisegruppe zum Ski-Urlaub in Südtirol. Beschäftigt Sie seither das Corona-Thema?

Eigentlich hat es uns am Anfang kaum tangiert. Im Urlaub wurde in Italien gerade diskutiert, ob man den Karneval in Venedig absagen sollte. Unser Skigebiet gehörte lange nicht zum Risikogebiet. Erst seit der kompletten Abriegelung Norditaliens ist es auch betroffen.

Haben Sie sich Sorgen gemacht, als Sie davon erfuhren, dass einer Ihrer Mitreisenden an Corona erkrankt ist?

Nicht wirklich, weil ich persönlich keine Angst vor dem Virus habe. Ich gehöre nicht zur Risikogruppe. Was mir Sorge macht, ist das Gerede, der Buschfunk, der schneller funktioniert, als das Gesundheitsamt Informationen herausgeben kann.

Spüren Sie in Pößneck eine gewisse Hysterie?

Ja, absolut. Menschen, mit denen ich vor einem Vierteljahr Kontakt hatte, rufen mich jetzt an, wo sie sich zum Abstrich-Machen melden können. Sie fragen auch, warum ich nach dem Urlaub wieder auf Arbeit gegangen bin. Dabei war zu diesem Zeitpunkt noch niemand von unserer Gruppe als infiziert diagnostiziert worden. Es kommen auch Fragen, ob man den Urlaub nicht hätte absagen müssen und ähnliches.

Was glauben Sie, wie haben sich die inzwischen drei Corona-Patienten Ihrer Gruppe angesteckt?

Das weiß keiner. Wir sind eine Skigruppe von 30, 40 Leuten, die schon seit Jahrzehnten miteinander in den Skiurlaub fahren. Jede Familie fährt für sich individuell. Wir hatten noch einen Kleinbus für Mitreisende dabei, die nicht selbst fahren konnten oder wollten. Wir sind eine ganz illustre Runde. Da wird abends zusammengesessen und Karten gespielt, auch mal ein Gläschen getrunken und gescherzt. Wir essen auch zusammen, auf der Piste ist jedoch jede Untergruppe für sich. Da trifft man sich mal an der Skihütte. Wir hatten auch zwei Geburtstagskinder. Da wurde sich natürlich gedrückt. Eine Sauna gab es auch noch im Hotel. Es gab also diverse Kontaktmöglichkeiten.

Ist die Skigruppe gerade rege in Kontakt?

Vergangene Woche war der Kontakt stärker. Jetzt hat jeder mit seiner Quarantäne zu tun. Jeder muss dieselben sorgenvollen Fragen aus seiner Umgebung beantworten. Und das nimmt wirklich viel Zeit in Anspruch.

Wie gehen Ihre Kinder mit der Quarantäne um?

Die müssen wir beschäftigen. Das ist etwas anstrengend. Sie dürfen momentan mehr Fernsehen schauen, als mir lieb ist. Aber was will man machen. Wir haben auch ein Feriendomizil in einem waldreichen Naherholungsgebiet, wo sich gegenwärtig niemand aufhält. Dort verdrücken wir uns immer mal hin.

Feiern Sie eine große Party, wenn die Quarantäne aufgehoben ist?

Definitiv. Wir müssen mit allen ein großes Grillfest veranstalten. Da wird sich sicher ganz viel gedrückt (lacht). Wichtig wäre mir noch zu sagen: Die Bürger sollten Ruhe bewahren. Die allermeisten Krankheitsverläufe in Deutschland sind leicht. Nur die wenigsten erkranken schwer. Die Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt informiert. Alle anderen müssen sich keine Sorgen machen. Sie können ihr Leben weiterführen wie bisher, mit ein paar Hygienemaßnahmen mehr.

