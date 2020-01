Ein Polizeiauto steht am Dienstagabend vor dem Tor zu einem Betriebsgelände im Gasometerweg in Mühlhausen. Hier durchsuchten die Beamten ein Objekt, das als Aufenthaltsort eines der Tatverdächtigen gilt.

Razzia in Mühlhausen: Drogen und Bargeld sichergestellt, Männer in Haft

Nach einer Razzia am Dienstagabend in Mühlhausen droht zwei Männern Untersuchungshaft. Die Mühlhäuser Staatsanwaltschaft prüft Haftanträge gegen einen 41-Jährigen und einen 27-Jährigen. Beiden wird Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Sie waren in Mühlhausen vorübergehend festgenommen worden. Eine 35-Jährige, die bei der Polizeiaktion ebenfalls festgesetzt wurde, ist noch am Abend wieder freigekommen. Alle drei sind deutsche Staatsbürger und in Mühlhausen wohnhaft.

Festnahmen bei Drogenrazzia in Mühlhausen - Mehrere Männer mit Drogen auch in Suhl erwischt Eine Polizeisprecherin bestätigte am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung, dass bei den Durchsuchungen in zwei Wohnungen und an einem „Aufenthaltsort“ - eine Spielhalle in einem Mühlhäuser Industriegebiet - der Tatverdächtigen größere Mengen Drogen und Bargeld im vierstelligen Bereich sichergestellt wurden. Weitere Details nannte die Sprecherin mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht. Dem Polizeieinsatz, die Ermittlungen werden von der Kripo in Nordhausen geführt, waren umfangreiche Vorbereitungen vorausgegangen. Kräfte der Landespolizeiinspektion Nordhausen wurden am Dienstagabend bei den Durchsuchungsmaßnahmen von Beamten der Bereitschaftspolizei Erfurt unterstützt. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich um eine Vielzahl verschiedener Drogen, die sichergestellt wurden. U.a. sollen mehrere hundert Tabletten, aber auch Crystal Meth und Marihuana darunter gewesen sein. Abschließende Tests der Substanzen laufen derzeit noch. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen bestätigte auf Anfrage, dass derzeit zwei Haftanträge geprüft würden. Eine Entscheidung wird am Mittwochmittag erwartet. Weitere Nachrichten zum Thema: Combat 18 verboten: Razzia gegen Neonazi-Gruppe

