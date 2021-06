14-Jährige bei Motorradsturz im Altenburger Land schwer verletzt

Zumroda. Zwischen Zumroda und Runsdorf hat es einen schweren Unfall gegeben. Eine 14-Jährige verlor die Kontrolle über ein Motorrad und stürzte.

Am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr hat eine 14-Jährige mit einem Motorrad die Ortsverbindungsstraße zwischen Zumroda und Runsdorf befahren. Wie die Polizei mitteilte, verlor sie dabei in einem Kurvenbereich in Richtung Runsdorf die Kontrolle über das Gefährt und stürzte.

Schwer verletzt kam sie in ein Krankenhaus. Am Motorrad, welches sie unberechtigt benutzte, entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: