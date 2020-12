143 Neuinfektionen im Altenburger Land - 94 Menschen in Pflegeheim infiziert

Ein schwarzer Tag für das Altenburger Land: Innerhalb von nur 24 Stunden verstarben sechs Senioren, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Das Gesundheitsamt registrierte von Mittwoch auf Donnerstag 143 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt damit auf 324,4. Aktuell befinden sich 40 Personen in stationärer Behandlung, davon vier auf der Intensivstation. Sorgen bereitet dem Gesundheitsamt, dass der Großteil der Neuinfektionen über den gesamten Landkreis verstreut ist. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Tests aus dem Senioren-Wohnpark Klausa haben ergeben, dass 32 Senioren und Mitarbeiter infiziert sind. Noch einmal erhöht hat sich die Zahl der Infektionen, die sich im Zuge von Nachtests im Altenburger Pflegeheim Albert-Schweitzer ergeben haben: Galten bisher 84 Personen als positiv, so sind es aktuell 94. Sieben Infektionen verzeichnet das Gesundheitsamt im Betreuten Wohnen Stadtkaffee Gößnitz, acht Infektionen im Altenburger Pflegeheim „Schlossblick“, eine Infektion im Pflegeheim am Brauereiteich in Schmölln. Aktuell gelten 623 Personen als aktiv infiziert, 541 als bereits genesen. Die Gesamtzahl der Verstorbenen erhöht sich auf 14.

Die Kontaktnachverfolgung laufe mit 16 Mitarbeitern auf Hochtouren, heißt es aus dem Landratsamt. Am Montag sollen zwei weitere Mitarbeiter unterstützend dazukommen.

