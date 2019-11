Altenburg. Ein Mann hat am Freitag in Altenburg Polizei und Rettungskräfte angegriffen.

29-Jähriger greift Polizei und Rettungskräfte an

Am Freitag, gegen 22.15 Uhr, beschädigte ein 29-jähriger Mann einen Pkw in der Otto-Dix-Straße in Altenburg, so dass Polizeibeamte zum Einsatz kamen.

Während die Polizei die Identität des Mannes überprüfte, versuchte der 29-Jährige zunächst einen Polizeibeamten und anschließend die Rettungskräfte tätlich anzugreifen.

Dies konnte durch die Beamten verhindert werden. Der Angreifer wurde schließlich in Gewahrsam genommen und dem medizinischen Fachpersonals übergeben.