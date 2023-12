Alle wichtigen Meldungen aus Gößnitz, Schmölln und Nöbdenitz

Gößnitz, Schmölln, Nöbdenitz Wobei die Katze zugeschaut hat und wo wild getanzt werden darf. Die neuesten Meldungen aus Gößnitz, Schmölln und Nöbdenitz.

Kabarett-Programm der Nörgelsäcke: „...und die Katze hat zugeschaut“: Kurzfristig noch freie Plätze

Gößnitz. Am Mittwoch und Donnerstag (13. Dezember und 14. Dezember) spielt das Kabarett Nörgelsäcke sein Programm „…und die Katze hat zugeschaut“. Für beide Vorstellung gibt es noch ein paar Karten.

Was ist zu tun, wenn die Katze die einzige in der Familie ist, die über nennenswerte Einkünfte verfügt. Schließlich ist sie dank hunderter Katzenvideos mittlerweile ein Internetstar geworden. Muss man diese Einkünfte dann beim Finanzamt angeben? Hundesteuern gibt es. Aber müssen auch Katzen ihre Mäuse versteuern? Kann man Futter für Katzen in der Umgebung als Geschäftsessen absetzen? Annemarie Schmidt, Carsten Heyn und Keti Warmuth am Klavier verraten „...und die Katze hat zugeschaut“ und werfen mal wieder voller Freude einen Blick auf zwischenmenschliche Beziehungen, auf die große und kleine Liebe und alles was zwischen Frau, Mann und Diversen alles so passieren kann. Ein Kabarettprogramm von Markus Tanger mit Textbeiträgen von Annemarie Schmidt, Philipp Schaller und Enrico Wirth. Regie: Wolfgang Gerber.

Karten für die Vorstellungen gibts auf www.kabarett-noergelsaecke.de, im Fotohaus Engemann in Gößnitz, der Stadtinformation in Schmölln, dem Spielkartenladen und der Tourismusinformation in Altenburg. Reservierungen werden unter 034493-21645 oder 72580 entgegengenommen.

Oldie-und Tanzparty in der Stadthalle Gößnitz

Gößnitz. Am 25. Dezember findet die traditionelle Weihnachtsparty in der Gößnitzer Stadthalle statt. Mit dabei sind wiederum die Mannen von Zentromer.

Seit über 39 Jahren tourt die Band über die Tanzsäle und durch die Festzelte in der Region, um gute Laune und Stimmung zu verbreiten. Es erklingen Ohrwürmer aus den 60er bis 90er Jahren. Moderne Hits, Lieder aus der Zeit der Neuen Deutschen Welle, ebenso wie Rock- und Pop-Klassiker und Titel aus der Rock`n Roll Ära. Umrahmen wird den Abend die Video-Discothek SOS aus dem Pleißental mit DJ Thomas. Seit 29 Jahren ist sie ein Garant für Hochgefühl und Tanzlustbarkeit mit dem Besten aus den 80er,90er, 2000er und natürlich Schlager ohne Ende.

Karten im Vorverkauf gibt es bei Buch und Reisen Goerke in Gößnitz, unter www.openairgoessnitz.de und an der Abendkasse. Einlass ist ab 20.00 Uhr.

Lebendiger Adventskalender Schmölln

Schmölln. Der lebendige Adventskalender in Schmölln wird an folgenden Orten geöffnet:

Am Mittwoch, 13. Dezember um 18 Uhr an der Caritas-Begegnungsstätte, Am Kiesberg 13

Am Donnerstag, 14. Dezember um 18 Uhr im Knopf- und Regionalmuseum, Sprottenanger 2

und am Freitag, 15. Dezember um 15 Uhr in der Stadt- und Kreisbibliothek, Markt 42/43.

Weihnachtsprogramm in Nöbdenitz

Nöbdenitz. Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse der Staatlichen Regelschule Nöbdenitz laden am Freitag, dem 15. Dezember, 10 Uhr, in die Kultur- und Bildungswerkstatt Nöbdenitz zum Weihnachtsprogramm ein.