Altenburg: Auseinandersetzung eskaliert / Brennende Tonne / Jugendliche beschmieren Eigentum

Altenburg. Das sind die Polizeimeldungen aus dem Altenburger Land.

Sonntagnachmittag ist es in Lucka zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen. Ein 18-Jähriger schrie gegen 15.30 Uhr in der Altenburger Straße laut herum und zündete dabei Böller an. Daraufhin sprach ihn ein 43 Jahre alter Anwohner auf sein Verhalten an.

In der Folge wurde dieser von dem 18-Jährigen mit Schlägen angegriffen und laut Polizei leicht verletzt. Kurz darauf flüchtete der 18-Jährige und konnte trotz Fahndung nicht gestellt werden. Die Polizei ermittelt zum Tatgeschehen.

Brennende Tonne

Samstagnacht musste die Feuerwehr aufgrund einer brennende Papiertonne gegen 02.30 Uhr in der Albert-Einstein-Straße in Altenburg anrücken. Die Feuerwehr konnte den Brand laut Polizei löschen. Es wurde niemand verletzt. Der Grund für den Brand ist bisher noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Polizei zu melden.

Verfahren gegen Jugendliche eingeleitet

Ein Zeuge konnte am Samstag gegen 01.00 Uhr beobachten wie sich mehrere Jugendliche in der Rosa-Luxemburg-Straße von Altenburg an Autos zu schaffen machten. Als die Polizei dann dazu kam, traf sie auf vier Heranwachsende im Alter von 16 bis 18 Jahren.

Es stellte sich heraus, dass die Verdächtigen im Bereich der Rosa-Luxemburg-Straße, an der Bushaltestelle Pauritzer Straße, als auch an Schaufensterscheiben und einer Litfaßsäule mehrere Schriftzüge mit Edding schmierten. Zudem führte einer der Täter laut Polizei eine geringe Menge Drogen mit sich. Gegen die vier wurde ein Verfahren eingeleitet.

