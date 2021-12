Auto durchbricht Gartenzaun - Autoknacker und Moped-Diebe im Kreis unterwegs

Altenburger Land Die Meldungen der Polizei aus dem Bericht für das Altenburger Land.

Unfall mit zwei leicht Verletzten

Falkenhain: Am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 15:10 Uhr rückten Rettungsdienst und Polizei zur Landstraße 1361 aus, da es am Abzweig Falkenhain zu einem Unfall kam. Im Zuge eines Abbiegevorganges auf die Landstraße kollidierte ein Audi (Fahrer 51) mit einem vorfahrtsberechtigten Hyundai (Fahrer 55). Beide Autos waren daraufhin nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde der Fahrer des Audi und die Beifahrerin im Hyundai (62) leicht verletzt. Dabei kam die 62-Jährige mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Aufgrund des Unfalles kam es zu Verkehrseinschränkungen. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Auto landet auf Grundstück

Beerwalde: Dass soeben ein Auto den Gartenzaun durchbrach und in ihrem Grundstück landete, meldete am Mittwochnachmittag, gegen 14:25 Uhr die Anwohnerin der Altenburger Polizei. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen bestätigte sich die Meldung. Der Fahrer (62) des betroffenen Citroens kam beim Befahren der Hauptstraße von dieser ab und fuhr gegen den Zaun. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Allerdings entstand am Zaun sowie am Auto Sachschaden.

Seitenscheibe eingeschlagen und Tasche gestohlen

Weißbach: Insgesamt vier Fahrzeuge, welche auf Privatgrundstücken in der Teichstrasse in Weißbach im Altenburger Land abgestellt waren gerieten ins Visier unbekannter Täter. In der Nacht vom Dienstag (30.11.2021) zum Mittwoch (01.12.2021) schlugen diese jeweils eine die Seitenscheibe der Fahrzeuge ein. Dabei verursachten sie nicht nur Sachschaden, sondern stahlen aus drei Fahrzeugen sowohl dort aufgefundene Bargeld, als auch eine Handtasche und eine Tasche mit Friseurutensilien. Letztere wurde von einem Zeugen gestern Abend kurz vor 17:00 Uhr entlang der Kreisstraße 506 bei Weißbach aufgefunden und schließlich sichergestellt. Die Altenburger Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Dienststelle zu melden.

Moped und Motorrad entwendet

Altenburg: Im Zeitraum vom 27.11.-01.12.2021 brachen unbekannte Täter laut Polizei gewaltsam in eine Garage in der Pappelstraße ein. Daraus stahlen sie ein Kraftrad MZ 150 ES und ein Kleinkraftrad Simson S 51 B. Ermittlungen dazu wurden seitens der Polizei Altenburger Land aufgenommen. Zeugen zum Geschehen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Dienststelle zu melden.

