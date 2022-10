Auto geht in Flammen auf: Straße in Altenburg gesperrt

Altenburg Während der Fahrt ist im Motorraum des Autos plötzlich ein Feuer ausgebrochen. Die 37-jährige Fahrerin konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Am Freitagvormittag gegen 9.30 Uhr war eine 37-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Friedrich-Ebert-Straße in Altenburg unterwegs, als im Motorraum des Fahrzeuges plötzlich ein Feuer ausbrach. Kurz nachdem sich die Frau in Sicherheit gebracht hatte, stand der Pkw schon in Vollbrand.

Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Friedrich-Ebert-Straße wurde im Rahmen des Einsatzes für etwa eine Stunde gesperrt. Vermutlich löste ein technischer Defekt das Feuer aus, teilte die Polizei mit. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, jedoch entstand hoher Sachschaden.

