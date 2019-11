Meuselwitz. In Meuselwitz, im Altenburger Land, hat am Sonntag ein Reihenhaus gebrannt.

Brand im Reihenhaus: Haus jetzt unbewohnbar

Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Hausbrand in die Rudolf-Breitscheid-Straße aus.

Es brannte in der einzigen Wohnung des Hauses, welches durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht wurde.

Der Bewohner war zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht vor Ort. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden sieben Bewohner aus den benachbarten zwei Häusern evakuiert.

Eine Anwohnerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Trotz schnellen Einschreitens der Feuerwehr wurde die Bausubstanz des Hauses in Mitleidenschaft gezogen, so dass es nicht mehr bewohnbar ist.

Die Anwohner der Nachbarhäuser konnten gestern Abend, nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes gegen 19.10 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen.