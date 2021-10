David Bergner ist ein Trainerkandidat für den ZFC Meuselwitz

Meuselwitz. Die Suche nach Ersatz für Holm Pinder beim ZFC bleibt spannend: Überstürzen will man in Meuselwitz nichts. Nun taucht ein Name während der Trainersuche auf: David Bergner.

Auf der Suche nach einem neuen Trainer hat der ZFC Meuselwitz auch Kontakt zu David Bergner aufgenommen. Der frühere Coach des FC Rot-Weiß Erfurt, der vor gut zwei Jahren beim Chemnitzer FC beurlaubt worden war, gilt beim Regionalligisten als einer der Kandidaten auf die Nachfolge von Holm Pinder.

Der 50-Jährige war in der vergangenen Woche nach vier Niederlagen in Folge zurückgetreten. Vor dem Heimspiel gegen TeBe Berlin am Mittwoch rangieren die Ostthüringer auf dem vorletzten Platz.

ZFC Meuselwitz – Tennis Borussia

Berlin, Mittwoch 19 Uhr, Glaserkuppe

