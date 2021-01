In Mumsdorf wird es dieses Jahr ein stilles Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus geben.

Der Opfer des Nationalsozialismus wird in Mumsdorf still gedacht

Am 27. Januar 2021, dem 76. Jahrestag der Befreiung des

Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, wird traditionell auch im Altenburger Land der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

Den geltenden Eindämmungsmaßnahmen der Corona-Pandemie entsprechend, findet die diesjährige Veranstaltung am Mittwoch, 27. Januar, um 11 Uhr, am Mahnmal des Ehrenfriedhofes in Mumsdorf als stille Kranzniederlegung statt.

Dabei wird an die, durch das Naziregime verübten Untaten gegenüber Millionen Menschen, an Entrechtung, Verfolgung, Vertreibung, Qual und Mord erinnert. Denn auch künftige Generationen müssen zur Wachsamkeit gemahnt werden. Diesem Gedanken ist der 27. Januar gewidmet.

Bereits seit vielen Jahren wird dieser Tag in zahlreichen Städten und

Gemeinden würdig begangen, sodass die Erinnerung an die Millionen von Opfer des Naziregimes nicht in Vergessenheit geraten ist. red