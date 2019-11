Einbrecher sind in die Grundschule in der Altenburger Platanenstraße eingestiegen. (Symbolbild)

Unbekannte sind Donnerstagnacht in den Hortraum einer Grundschule eingestiegen.

Einbruch in Altenburger Grundschule

Einbrecher hatten es in der Nacht zu Donnerstag auf den Hortraum einer Grundschule in Altenburg abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Schule in der Platanenstraße und stahlen aus dem Hortraum einen Laptop.

Die Polizei Altenburg Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zu den Tätern oder zur Tat unter der Telefonnummer (03447) 4710 entgegnen.

