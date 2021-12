Elefantenpark in Starkenberg ruft um Hilfe

Starkenberg. Wegen Corona gibt es keinen Weihnachtszirkus. Diese Alternativen hat sich der Park in Starkenberg überlegt.

Tief steht die Sonne schon am Mittag über dem Hof des Erlebnisparks in Starkenberg. Auf den ersten Blick herrscht hier geschäftiges Treiben. Bagger bringen Heu in die Futterhallen. Zwei Frauen mit Schubkarre und Mistgabeln machen sich auf dem Weg zu der großen Halle, in der die Elefantendamen Moja, Tonga und Gandhi untergebracht sind und beginnen mit dem Ausmisten des Stalls. Parkbesitzer Hardy Weisheit führt die drei Elefanten in den Außenbereich. „Im Winter sind sie bei diesen Temperaturen nur ein paar Stunden draußen“, sagt er. Den Rest des Tages sind die Tiere in der laut Weisheit 16 Grad warmen Halle untergebracht. Dort vertilgen die zwölf Tonnen schweren Riesen bis zu 200 Kilogramm Futter am Tag.

Bis zu 200 Kilogramm Heu kann ein Elefant am Tag verputzen. Foto: Norman Börner

Normalerweise würden in den Tagen vor Weihnachten mehrere Zirkusveranstaltungen stattfinden. Aber die Auflagen zur Corona-Pandemie verbieten dies. „Damit fällt in dieser Zeit unsere wichtigste Einnahmequelle weg“, sagt Hardy Weisheit. Er gehe davon aus, dass Veranstaltungen mit größeren Gruppen bis zum Frühjahr nicht möglich sein werden. „Wir haben täglich rund 500 Euro Futter- und Heizkosten“, sagt er.

Der Elefantenpark mit seinen gut 50 Tieren habe sich daher um Alternativen bemüht. So bietet der Park Seminare wie Elefantenrangerführerschein, Elefantenschnupperkurse, Elefanten-, oder auch Kamel- und Zebrafotosessions an. Die Angebote könnten auch von kleineren Gruppen wie Familien wahrgenommen und über die Homepage des Parks gebucht oder als Gutschein verschenkt werden. „Damit wir die schwere Zeit überstehen und für unsere Tiere Futterkosten einnehmen. Denn bei uns kommt das Geld direkt den Tieren zu Gute. Im Gegensatz zu anderen Organisation“, sagt Parkleiter Hardy Weisheit.

Kritik von Tierrechtsaktivisten in der Vergangenheit nicht bestätigt

Er spielt damit auf Tierrechtsaktivisten wie Peta an. Solche Organisationen würden einen beachtlichen Teil der Spenden für die Gehälter der Mitarbeiter verwenden. Tatsächlich gibt Peta einen Großteil der Spenden für Personalkosten und Öffentlichkeitsarbeit aus. Peta und andere Tierrechtsorganisationen kritisierten den Erlebnispark Starkenberg für eine vermeintlich mangelhafte Tierhaltung scharf. Darunter den auch aktuell beworbenen sogenannten „Elefantenführerschein“, bei dem Besucher auf den Elefanten reiten dürfen. Das Veterinäramt des Landratsamtes Altenburger Land konnte in der Vergangenheit keine Verstöße feststellen.

„Die Tiere wollen ein schönes Weihnachtsfest feiern“, sagt Hardy Weisheit. Daher bittet der Park auch um Futterspenden und wirbt für Patenschaften, die für die Elefanten, Esel, Zebra, Dromedare oder auch Pferde übernommen werden könnten. Aber auch ganz praktische Hilfsangebote wie die Unterstützung beim Stallausmisten oder Spaziergänge mit den Tieren seien jederzeit willkommen. „Wir möchten uns auch bei allen Tierfreunden bedanken, die uns bereits unter die Arme gegriffen haben“, sagt Hardy Weisheit. Meine Meinung