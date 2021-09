Gefährliche Körperverletzung auf Fest im Altenburger Land

Wintersdorf Ein 19-Jähriger wurde durch mehrere Messerstiche in den Bauch und am Hals verletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land kamen am Samstag gegen 23:00 Uhr wegen einer Auseinandersetzung beim Wintersdorfer Dorffest zum Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren dort Personen in Streit geraten und anschließend ein 19-jähriger Mann durch Messerstiche in den Bauch sowie am Hals verletzt worden. Der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Für ihn besteht nach erster Einschätzung keine Lebensgefahr.

Der Sicherheitsdienst konnte laut Polizei vor Ort zwei Tatverdächtige festhalten und an die Polizei übergeben. Gegen die beiden festgenommenen Tatverdächtigen im Alter von 17 Jahren wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Beide mussten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder entlassen werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die zuständige Kriminalpolizei geführt. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

