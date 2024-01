In Altenburg kämpfen sich Männer ins neue Jahr

Altenburg/Schmölln Wo es demnächst sportlich, antiromantisch oder sehr harmonisch zugeht und wo nach wie vor Ruhe herrscht im Altenburger Land

Anti-Romanze mit lauter Musik im Altenburger Theaterzelt

Mit der musikalischen Anti-Romanze „Du sollst nicht lieben“ geht es erstmals am Sonntag, 14. Januar, um 18:00 Uhr im Theaterzelt Altenburg auf einen turbulenten Eheparcours: vom ersten Rendezvous über den ersten Kuss und die erste Nacht bis zum verkrusteten, tückischen Ehe-Alltag. In einmaliger Art und Weise lieben und zanken sich die beiden Streithähne Sonja und Lothar in durch die bekanntesten Liebesthemen in einer bunten Zusammenstellung aus Klassik, Lied und Oper. Stets begleitet von viel Pessimismus und einem Klavier. Karten und weitere Informationen dafür gibt es hier: (03447) 585160 sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.

Schmöllner Bibliothek bleibt geschlossen

Die Stadt- und Kreisbibliothek auf dem Schmöllner Markt bleibt aus innerbetrieblichen Gründen in der 1. Januarwoche bis 7. Januar 2024 für den Publikumsverkehr geschlossen.

Männer im Wettkampf als Auftakt im Goldenen Pflug in Altenburg

Zum 26. Mal heißt es am Sonntag, 7. Januar, ab 10 Uhr Hallenfußball-Neujahrsturnier für Männermannschaften in der Altenburger Stadthalle Goldener Pflug. Diese sportliche Tradition nahm 1998 ihren Anfang, damals noch in der Schmöllner Ostthüringenhalle. Nach wie vor gehen namhafte Teams dabei an den Start. Diesmal nehmen teil: die Regionalligisten ZFC Meuselwitz und Chemnitzer FC, der SV Schmölln, die BSG Wismut Gera, der Bornaer SV, die BSG Stahl Riesa, SV Rositz und SV Motor Altenburg.

Gespielt wird mit zwei Viererstaffeln in einer Vorrunde. Darauf folgen die Halbfinal- und die Finalspiele. Karten und weitere Informationen: Tourismus-Information auf dem Altenburger Markt 10, Intersport Windischleuba, Sport- Katze und Tageskasse.

Kantor der Dresdener Frauenkirche macht in Seelingstädt Station

Schon zur Tradition geworden sind die Orgel-Fahrten zum neuen Jahr des Kantors der Dresdener Frauenkirche, Matthias Grünert. Erstmals macht er diesmal in der Kirche Seelingstädt Station und hat ein Feuerwerk aus Tönen zum neuen Jahr dabei. Das Konzert am Freitag, 5. Januar, um 17.30 Uhr steht unter dem Motto „Populäre Melodien des 19. Jahrhunderts zum Jahresbeginn 2024“. Der Eintritt ist frei.

Raus aus dem Museum - Kuratorenführung in Meerane gibt Auskunft über künftige Arbeit

Unter dem Motto „Raus in die Ausstellung“ findet am Sonntag, 7. Januar 2024, um 15.00 Uhr, eine Kuratorenführung zur Sonderausstellung „Raus aus dem Museum – Warum sich Dinge verändern“ mit Alexander Fischer, Sachgebietsleiter Kultur, im Alten Rathaus am Meeraner Markt 3 statt. Die Gäste erhalten einen kommentierten Einblick in die aktuelle Sonderausstellung. Alexander Fischer wird hierbei auch über die gegenwärtigen und zukünftigen Arbeiten im Museum und den Depots informieren.