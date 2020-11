Von gestern zu heute hat das Gesundheitsamt 14 Neuinfektionen im Altenburger Land registriert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 129,7 pro 100.000 Einwohner. Neun Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung; drei von ihnen werden intensivmedizinisch betreut. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Blog

Der Nöbdenitzer Kindergarten ist entgegen der gestrigen Auflistung des Landratsamt Altenburger Land nicht von Corona betroffen. Zwar wurde ein Nöbdenitzer Kindergartenkind im Rahmen einer Kontaktnachverfolgung positiv auf das Virus getestet, dieses Kind besuchte da aber nicht die Einrichtung.

Im Seniorenheim Rositz hat das Gesundheitsamt in den beiden Wohnbereichen, in denen es in den vergangenen ca. drei Wochen Corona-Infektionen gab, Nach-Tests durchgeführt. Dabei hat sich bei weiteren zwei Senioren ein positiver Befund ergeben. Insgesamt sind im Heim demnach 18 Senioren und 6 Mitarbeiter von einer Coronainfektion betroffen.