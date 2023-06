Jückelberg: Literatur wo sonst die Landmaschinen den Ton angeben

„Große Neugier“ herrscht bei den Kälbern der Agrargenossenschaft Jückelberg am Buchquartett-Programm für den 16. Juni.

Jückelberg. Das neunte Altenburger Buchquartett stellt am 16. Juni bei der Agrargenossenschaft Jückelberg vier Hundertjährige vor.

Gemeinsam mit der Agrargenossenschaft Jückelberg lädt die Goethe Gesellschaft Altenburg am Freitag,16. Juni, zum neunten Altenburger Buchquartett ein. In der Werkstatt der Agrargenossenschaft von Vorstand Volker Sievers, wo sonst große Landmaschinen ihren Unterstand haben, erwartet Bücherfreunde wieder ein munterer Austausch über ausgewählte „Lesefrüchte“.

Hauptakteure sind die Vielleser Kristin Jahn, Generalsekretärin des evangelischen Kirchentags, Roland Krischke, Direktor der Altenburger Museen, Birgit Seiler vom Fachdienst Natur- und Umweltschutz im Landratsamt Altenburger Land und ein Überraschungsgast.

Vier Bücher werden vorgestellt

In ihrem 75-minütigen Programm stellen die vier Bücher vor und diskutieren ihre Erlebnisse mit der Lektüre – alles kommt zu Wort, was beim Lesen der Werke das Gemüt bewegte.

Die Buchauswahl wurde dieses Mal vom Alter der Autoren bestimmt. Alle vier wurden im Jahr 1923 geboren. Die vorzustellenden Hundertjährigen und ihre Bücher sind: „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ von Judith Kerr, „Burgers Tochter“ von der Nobelpreisträgerin Nadine Gordimer, „Die Flucht nach Ägypten“ von dem Räuber Hotzenplotz-Autor Otfried Preußler und „Der Baron auf den Bäumen“ von Italo Calvino.

Für den Sitzkomfort ein Kissen mitbringen

Keines der Bücher muss man selbst gelesen haben, um einen anregenden Abend zu erleben, der dazu gedacht ist, die Lust und Freude am Lesen zu verbreiten, heißt es.

Für den optimalen Sitzkomfort wird empfohlen, sich mit einem eigenen Kissen auszustatten.

Bücherabend am Freitag, 16. Juni, ab 19 Uhr in der Werkstatt der Agrargenossenschaft Jückelberg, Pappelstraße 8 in Nobitz, OT Jückelberg. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter: www.goethe-altenburg.de