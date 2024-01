Karten sichern für eine fulminante Reise in Altenburg

Altenburg Nicht nur Sandmännchen, Trabant und Wurstgulasch gehören mit ins Gepäck für diesen Ausflug im Altenburger Paul-Gustavus-Haus.

Pauls fulminante Weltreise führt diesmal in die Vergangenheit

Abermals laden das Paul-Gustavus-Haus und das Schauspielensemble des Theaters Altenburg-Gera ein, gemeinsam auf Reisen zu gehen und unterschiedliche Länder literarisch, musikalisch und kulinarisch zu erkunden. Der nächste Ausflug am Samstag, 13. Januar um 20.00 Uhr im Paul-Gustavus-Haus Altenburg ist nicht nur eine Reise in ein anderes Land, sondern eine Zeitreise. Sie führt in die Deutsche Demokratische Republik. Vom Trabi übers Sandmännchen bis hin zum Wurstgulasch – wer braucht da schon ein Telefon? Die DDR wird mit jedem Jahr schöner, je länger sie zurückliegt. Mit viel Witz und ohne Verklärung werfen Kammerschauspielerin Mechthild Scrobanita, Schauspieler Robert Herrmanns und Schauspielkapellmeister Olav Kröger einen Blick auf ein Gestern, das noch gar nicht so lange her ist. Mit dabei sind neben Hits von Nina Hagen und Ute Freudenberg auch die größten Höhepunkte, die die DDR-Küche zu bieten hat. Tickets für die Zeitreise gibt es ab sofort beim Paul-Gustavus-Haus unter tickets@gustavushaus-altenburg.de.

OB-Sprechstunde in Altenburg analog und digital

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) lädt am Montag, 8. Januar, zu den ersten Sprechstunden des neuen Jahres ein. Die analoge, also herkömmliche Sprechstunde, beginnt um 17.30 Uhr und findet im barrierefrei erreichbaren Beratungsraum im 1. Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes am Altenburger Kornmarkt 1 statt. Bürgerinnen und Bürger, die ein komplexes Thema ansprechen möchten, sollten sich telefonisch unter (03447) 594-103 anmelden. Die digitale Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters beginnt am selben Tag um 19.30 Uhr und wird wie gewohnt auf der städtischen Facebook-Seite: www.facebook.com/StadtAltenburg übertragen. Auch ohne Account können Interessierte die Übertragung auf der Homepage der Stadt - www.stadt-altenburg.de - verfolgen.

Drei Tage Vollsperrung in Altenburgs Martin-Luther-Straße

Im Zeitraum von Montag, 8. Januar, bis voraussichtlich Mittwoch, 10. Januar, wird die Martin-Luther-Straße in Altenburg im Abschnitt zwischen Lindenaustraße und der Carl-von-Ossietzky-Straße wegen Inspektionsarbeiten am Abwasserkanal für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt.