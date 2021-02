Mann mit Bierflaschen brutal niedergeschlagen und schwer am Kopf verletzt

Altenburg. Sonntag ereignete sich ein brutaler Angriff auf einen Fußgänger in Altenburg. Außerdem meldet die Polizei in Posterstein eine folgenschwere Unfallflucht.

Als ein 34-Jähriger gegen 11.30 Uhr einen Häuserdurchgang zwischen Heinrich-Heine-Straße und Ahornstraße in Altenburg passierte, wurde er unvermittelt von zwei Männern angepöbelt und mit Bierflaschen attackiert. Die Angreifer traten den 34-Jährigen in den Bauch und schlugen dann nacheinander mit Bierflaschen auf dessen Kopf.

Das Opfer erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und konnte sich noch nach Hause retten und den Notruf wählen. Ein Rettungswagen brachte den Mann schließlich ins Krankenhaus.

Zur Täterbeschreibung konnte der Mann folgendes aussagen: Beide Täter waren deutsch und männlich. Ca 25 bis 30 Jahre alt und schlanker Gestalt. Einer soll eine Sonnenbrille getragen und einen Hund mit sich geführt haben. Die Polizei fahndet nach den Angreifern und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Folgenschwere Unfallflucht

Am Sonntagvormittag wurde der Polizei außerdem eine Unfallflucht in der Dorfstraße in Posterstein gemeldet. Dort ist vermutlich in der Nacht zu Sonntag ein Pkw von der Straße abgekommen und gegen den Metallgartenzaun eines Grundstücks gefahren. Dabei wurde erheblicher Schaden angerichtet. Als Polizeibeamte den Unfallort aufgesucht hatten und zu protokollieren begannen, erschien plötzlich ein 33-jähriger Mann an der Unfallstelle und gab reumütig an, der Verursacher dieses Schadens zu sein.

Aber dem nicht genug: Nicht nur das der Mann in der Nacht die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen hatte ohne seine Personalien beim Hauseigentümer zu hinterlassen, wurde während der Aufnahme auch noch Restalkohol bei ihm festgestellt. Es wurde schließlich eine Blutentnahme bei dem Unfallfahrer durchgeführt und dessen Führerschein beschlagnahmt. Der junge Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht strafrechtlich verantworten.

