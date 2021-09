Mann mit Schussverletzungen rettet sich nahe der Thüringer Grenze in eine Tankstelle

Crimmitschau. In Crimmitschau ist ein 32-Jähriger von zwei Schüssen getroffen und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann von mehreren Personen verfolgt.

Am frühen Mittwochabend hat ein 32-jähriger Iraker mit Verletzungen an beiden Oberschenkeln eine Tankstelle in der Friedrich-August-Straße in Crimmitschau betreten. Wie die Polizei mitteilte, wurde zuerst eine Schnittverletzung vermutet. Im Rahmen der sofort eingeleiteten ärztlichen Behandlung wurde dann aber bekannt, dass es sich um zwei Schussverletzungen handelt.

Der Geschädigte wurde sofort in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Derzeit soll es ihm den Umständen entsprechend gut gehen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Verletzte von mehreren Tatverdächtigen verfolgt, von denen einer die Schüsse auf ihn abfeuerte.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Ermittlungen zur Tat dauern weiter an. Dazu waren auch Experten der Kriminaltechnik zur Sicherung von Spuren und der Rekonstruktion des genauen Tatgeschehens vor Ort im Einsatz. Nach derzeitigem Stand kann ein ausländerfeindlicher Hintergrund ausgeschlossen werden.

'Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Tathergang beschreiben können oder andere relevante Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428 4480 entgegen.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen:

Lesen Sie hier mehr Altenburg-Artikel.