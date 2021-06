Mann verletzt Rettungssanitäter und bespuckt Polizei - Wieder Vandalen in Tagebaurestloch

Das sind die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Mann verletzt Rettungssanitäter und bespuckt Polizei

Polizei und Rettungsdienst kamen am 15. Juni um 20.35 Uhr in der Schmöllner Gemeinschaftsunterkunft in der Bergstraße zum Einsatz. Ein 32-Jähriger, der auf Grund eigener zugeführter Sturztverletzung und Alkoholisierung ins Krankenhaus gebracht werden sollte, trat im Rettungswagen nach dem Rettungssanitäter und verletzte diesen. Unter polizeilicher Begleitung wurde er ins Krankenhaus gebracht, wobei er dabei ebenfalls versuchte die Polizeibeamten zu treten. Als dies nicht gelang, bespuckte er zwei Polizisten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Am Dienstag um 17.15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in Altenburg alarmiert, da sich Rauch in einer Wohnung in der Eschenstraße entwickelte. Es stellte sich heraus, dass der 62-jährige Wohnungsinhaber das Essen auf dem Herd vergessen hatte. Der Wohnungsinhaber hatte einen Atemalkoholgehalt von 2,7 Promille.

Pkw-Fahrer übersah Mopedfahrer

Am Dienstag um 7.25 Uhr fuhr ein 21-jähriger Fahrer eines VW rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in der August-Bebel-Straße in Ziegelheim. Dabei übersah er einen Mopedfahrer. Dieser wich aus, um einen Zusammprall zu vermeiden. Dabei stieß er mit dem Bein gegen eine Fahrbahnbegrenzung. Der 71-jährige Mopedfahrer wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

Stromversorgung für Abwasserpumpe wieder zerstört

Zum wiederholten Male wurde die Stromversorgung der Abwasserpumpe am Tagebaurestloch Zechau gestört. Unbekannte Täter durchtrennten im Zeitraum vom 12. bis zum 15. Juni ein Stromkabel, wodurch die Pumpe nicht mehr in Betrieb war und somit das Wasser nicht mehr abgepumpt werden konnte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen