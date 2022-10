Meuselwitz mit zweitem Saisonsieg gegen Luckenwalde

Meuselwitz. Nach vier Niederlage in Folge hatte die Mannschaft von Heiko Weber nur in der ersten Halbzeit Probleme mit den Gästen.

Fußball-Regionalligist ZFC Meuselwitz kam am Sonntag in der heimischen Arena gegen den FSV 63 Luckenwalde zum zweiten Saisonsieg. Nach vier Niederlage in Folge hatte die Mannschaft von Heiko Weber in der ersten Halbzeit Probleme mit den spielstarken Luckenwaldern, die kurz vor der Pause durch Vierling in Führung gingen.

Nach dem Wechsel gelang es den Meuselwitzern das Spiel zu drehen. Andy Trübenbach (58.) und Luis Fischer (77.) mit seinem ersten Regionalligator brachten die Gastgeber mit 2:1 in Front. Die Luckenwalder schwächten sich mit zwei Ampelkarten, die sich die eingewechselten Tobias Francisco und Till Plumpe einhandelten. Gegen neun Luckenwalder stellte Trübenbach (86.) mit seinem zweiten Treffer im Spiel den 3:1-Endstand her.

"Ein 0:0 zur Halbzeit wäre ein Erfolg gewesen. Doch wie wir es in der zweiten Halbzeit gemacht haben: Hut ab. Wir haben Luckenwalde niedergekämpft. Die drei Punkte sind wichtig, nehmen schon den Druck etwas raus.", schätzte ZFC-Trainer Heiko Weber ein.