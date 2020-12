Offene Kerzen stecken Bad in Brand, ein LKW-Fahrer bei einem Unfall verletzt

Vergessene Kerzen stecken Badezimmer in Brand

Zwei vergessene Kerzen auf einer Waschmaschine sorgten am Mittwochabend für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Wintersdorf. Gegen 21:30 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Straße im Altenburger Land aus.

Vor Ort stellte sich heraus, dass die Kerzen ein daneben liegendes Handtuch entflammt und so für den Brand im Bad der betreffenden Wohnung gesorgt hatten. Die Flammen konnten durch die Kameraden der Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass der Sachschaden gering ausfiel.

Drei Personen des Hauses wurden zudem vor Ort vorsorglich medizinisch versorgt, sind nach derzeitigen Stand aber zum Glück unverletzt.

Auch wenn dieser Brand relativ glimpflich ausging möchte die Polizei gerade in der Vorweihnachtszeit noch einem darauf hinweisen stets sorgsam mit Kerzen und offenem Feuer umzugehen.

Unfall auf Landstraße – LKW-Fahrer verletzt

Bei einem Überholvorgang kam es Dienstag Abend gegen 17.00 Uhr auf der Landstraße L1362 bei der Ortslage Göllnitz/Abzweig Hauptstraße zu einem Unfall zwischen einem Klein-Lkw und einem Pkw Skoda.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte der 30-jährige LKW-Fahrer den Skoda und bremste anschließend stark ab, um nach rechts in die Hauptstraße abzubiegen. Der 31-jährige Skoda-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein herannahender PKW überfuhr die auf der Straße liegenden Fahrzeugteilchen und verursachte so ebenfalls Schaden an ihrem Fahrzeug. Der Fahrer des Lkw wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Unbekannte stehlen Kupferfallrohre

Insgesamt sechs kupferne Fallrohre von der evangelisch lutherischen Kirchengemeinde stahlen unbekannte Täter in der Zeit vom Dienstag und Mittwoch in der Straße Bei der Brüderkirche und entkamen unerkannt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise entgegen. Telefon: 03447 4710.

Mülltonnen in Brand

Mehrere brennende Mülltonnen sorgten am Donnerstag Morgen gegen 4.30 Uhr für den Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Langenleuba-Niederhain. Aus noch ungeklärter Ursache entfachte das Feuer in der Straße Große Seite. Vier Restmülltonnen wurden gänzlich zerstört. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Flammen griffen auch nicht auf angrenzende Gebäude über. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden. Telefon: 03447 4710.