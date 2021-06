Polizei ermittelt zu Leichenfund in Altenburg

Altenburg. In Altenburg wurde eine Leiche gefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen.

Am Mittwochnachmittag wurde in einer Wohnhaussiedlung am Ortsrand von Altenburg auf einem dortigen Privatgrundstück eine männliche Leiche gefunden. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, wurden Im Verlauf der Ermittlungen zusätzlich Spezialkräfte des Landeskriminalamtes angefordert. Die Polizei habe bereits die Identität des Verstorbenen klären können. Es handele sich um einen 74 Jahre alten Mann.

Die Kriminalpolizei Altenburg hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen, die weiterhin andauern würden. Nähere Angaben zu den Umständen machte die Polizei bisher nicht.