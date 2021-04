Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Radfahrer verletzt sich bei Zusammenprall mit Auto in Altenburg

Altenburg In Altenburg ist es zu einem Unfall im Kreuzungsbereich gekommen. Ein Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstagmorgen ist es an der Kreuzung Leipziger Straße / Parkstraße in Altenburg zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Der 62-jährige Radfahrer kam hierbei zu Fall und verletzte sich.

Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.