Randalierer wirft Verkehrsschilder auf Autos - LKW schiebt Autos aufeinander

Altenburg Das sind die Meldungen der Polizei für Altenburg.

Am Sonntagmorgen ist der Polizei ein Randalierer am Brühl in Altenburg gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilte, warf der stark alkoholisierte 21-Jährige Baustellenabsperrungen um und schleuderte Verkehrsschilder gegen parkende Pkws. Die Polizeibeamten konnte den jungen Mann stellen und festnehmen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste daraufhin seinen Rausch in der Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion ausschlafen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

LKW schiebt drei Autos aufeinander

Am Freitagvormittag hat sich ein Verkehrsunfall in der Remsaer Straße in Altenburg ereignet. Laut Polizeiangaben verpasste ein LKW-Fahrer die Einfahrt einer Firma und wollte zurücksetzen.

Dabei hatte er jedoch übersehen, dass bereits Autos hinter ihm standen. Der LKW schob die insgesamt drei haltenden Wagen aufeinander. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand.