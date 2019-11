Ausstellungsmacher Oliver Schaffer steht in der „Eispferde“-Vitrine mit Playmobil-Figuren, die zur Ausstellung „Playmobil-Winterzauber im Residenzschloss Altenburg“ gehört.

Altenburg. In der Altenburger Residenz wird die größte Playmobil-Schau Deutschlands präsentiert.

Spielzeug-Welten in Schlossgemächern: Playmobil-Ausstellung in Altenburg

In jeder Krise liegt auch eine Chance. Und die ergreift das fränkische Spielzeugunternehmen Geobra Brandstätter 1973, als die Ölkrise die Kunststoffpreise in die Höhe treibt: Da sich die Produktion großer Plastikspielzeuge nicht mehr lohnt, sattelt die Firma um. Sie bringt ein gänzlich neues Systemspielzeug auf den Markt, bestehend aus sieben Zentimeter großen, preiswerten Spielfiguren, die gut in Kinderhände passen: Playmobil. Erfunden wurde die beliebte Spielzeugserie von Entwicklungsleiter Hans Beck (1929-2009), einem gebürtigen Greizer, der 1948 als junger Mann die DDR verlassen hatte.