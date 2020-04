Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Touristischer Erfolg für das Altenburger Land

Zum zweiten Mal hat sich das Altenburger Land an der Aktion „Urlaub in deiner Stadt“ beteiligt, die seit sieben Jahren erfolgreich in Dresden läuft. Das teilt jetzt die Tourismusinformation des Kreises mit. Über 10.000 Personen haben kostengünstige Übernachtungen in 83 Hotels in Dresden, Meißen, der Sächsischen Schweiz, Bautzen, Görlitz, Gera, Jena, Neuhausen, Plauen, Chemnitz, Meerane, Zwickau, Sachsen-Anhalt Süd, Wittenberg, Leipzig und dem Altenburger Land gebucht. Die Aktion lief vom 13. Januar bis 1. März 2020.

Für das Altenburger Land beteiligten sich das Hotel am Rossplan, die Hotel-Pension Treppengasse, das Hotel Bellevue in Schmölln sowie das an der Landesgrenze zu Sachsen befindliche Romantik Hotel Schwanefeld in Guteborn. Insgesamt wurden 104 Zimmer und 308 Übernachtungen in diesen Häusern gebucht. Mit 86 Buchungen ist das Romantik Hotel Schwanefeld Spitzenreiter in der Region. Es punktet vor allem mit dem erst kürzlich eröffneten, großzügigen Spa-Bereich.

Das Altenburger Land entdecken

Mit den Buchungsunterlagen haben die Gäste verschiedene Gutscheine für Angebote von Freizeiteinrichtungen der Region erhalten. Im Museum Burg Posterstein wurden 25 Gutscheine eingelöst. Im Altenburger Labyrinthehaus waren es 23 Stück und 30 Stück bei der Altenburger Tourismus GmbH. Bei diesen beiden Einrichtungen können die Gutscheine noch bis zum Ende des Jahres eingelöst werden, so auch bei der Flugwelt Altenburg-Nobitz. Hier können die Gäste die Gutscheine ab April bis zum Jahresende einlösen.

Beteiligt haben sich auch die Altenburger Farbküche und der Weltmeister Senfladen in der Altenburger Moritzstraße. „Auch Gäste, die im Rahmen der Aktion in Leipziger Hotels geschlafen haben, sind für einen Tagesausflug nach Altenburg gekommen. Sie zeigten sich begeistert von der Vielfalt der Region“, sagt Lisa Piller, Leiterin der Tourismusinformation.

Im kommenden Jahr wird sich das Altenburger Land erneut an der Aktion beteiligen und freut sich auf erlebnishungrige Gäste.