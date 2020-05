Ein Dieb stahl in Altenburg Schaukeln aus einem Garten. (Symbolbild)

Traurige Kinderaugen in Altenburg: Dieb stiehlt Spielzeug aus Garten

Für sicherlich traurige Kindergesichter sorgte mit seiner Tat ein bislang unbekannter Täter. In der Nacht zu Mittwoch betrat dieser ein frei zugängliches Grundstück in der Lessingstraße in Altenburg.

Der Dieb stahl insgesamt drei Schaukeln sowie ein Kletterseil. Im Zuge der Ermittlungen zur Tat sucht die Altenburger Polizei nun nach Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Schaukeldieb geben können. Hinweise können bei der Polizeiinspektion Altenburger Land über die Telefonnummer 03447 / 4710 gemeldet werden.

