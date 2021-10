Vier Autos bei Auffahrunfall ineinander geschoben - Zeugen zu Einbruch in Wohnhaus gesucht

Altenburg Die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ehrenberg: Den Einbruch in sein Haus meldete am Donnerstag der 56-jährige Eigentümer der Altenburger Polizei. Nach aktuellen Erkenntnissen drangen die Einbrecher am 07.10.2021, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 13:45 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus im Lindenring ein und verursachten dabei Sachschaden. In der Folge durchsuchten sie einen Raum und stahlen letzten Endes aufgefundenes Bargeld sowie eine Uhr. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht, so die Polizei.

Die Kriminalpolizeistation Altenburg übernimmt die Ermittlungen und sucht nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Angaben zur Tat bzw. den flüchtigen Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

Auto kommt von der Fahrbahn ab

Altenburg: Am Donnerstagmittag befuhr eine 74-jährige Autofahrerin die Wettiner Straße stadteinwärts, als sie laut Polizei aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidiert sie mit einem geparkten Opel. Durch den Aufprall wurde der geparkten Pkw auf einen weiteren Pkw geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Pkw fährt auf

Am frühen Donnerstagnachmittag befuhren vier Fahrzeuge die Leipziger Straße. Der als erster fahrende Skoda musste abbremsen. Die zwei folgenden Autos bremsten ebenfalls ab. Der 41-jährige Fahrer eines Renault bemerkt dies nicht rechtzeitig und fuhr auf. Durch den Aufprall schob er die drei vor ihm fahrenden Fahrzeuge zusammen. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

