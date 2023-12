Von wegen Festtagsruhe: Sprengung und Hochwasser im Altenburger Land

Altenburg/Meuselwitz/Windischleuba Diebe machen sich mit Silvesterböller in Altenburg zu schaffen, bei Windischleuba geht nach Starkregen nichts mehr.

Keine Beute, hoher Sachschaden: Mit Silvesterböller Bezahlautomat in Altenburg gesprengt

Offenbar mit einem Silvesterböller und einem Hebelwerkzeug brachen Unbekannte den Bezahlautomaten am Camper-Parkplatz in Altenburg auf. Die Tat an der Teichpromenade wird auf den Zeitraum zwischen dem 19. November und 25. Dezember datiert und fiel in der Skatstadt wohl erst jetzt auf. Wie die Polizei weiter mitteilt, machten die Täter keine Beute, richteten dafür aber umso mehr Schaden an bei ihrer Aktion. Die Altenburger Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Zeugenhinweise: Telefon (03447) 4710.

Sattelauflieger in Meuselwitz aufgebrochen und Klemmstange geklaut

Über das Weihnachtswochenende geriet ein in der Johann-Christian-Kluge-Straße abgestellter Sattelauflieger ins Visier von unbekannten Tätern. Wie die Polizei Altenburg mitteilt, brachen die Täter die Türen des Fahrzeuges gewaltsam auf. Die Beute indes war überschaubar: lediglich eine Klemmstange zur Ladungssicherung ließen die Unbekannten mitgehen. Danach ergriffen sie die Flucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Tatgeschehen: Telefon (03447) 4710.

Hochwasser auf der Bundesstraße 7 am Weihnachtswochenende hält Polizei in Atem

Wegen des langanhaltenden Regens musste die Polizei am Samstagabend die Bundesstraße 7 in Höhe der Pleißebrücke bei Windischleuba sperren. Hochwasser setzte ein und überflutete nicht nur diesen Bereich der Bundesstraße, sondern auch die angrenzende Straße nach Pöppschen. Die Polizei hielt die Straßensperrung auch am Sonntag aufrecht, war das gesamte Weihnachtswochenende über wegen der Wetterlage alarmiert und prüfte regelmäßig relevante Pegelstände von fließenden Gewässern im Altenburger Land.