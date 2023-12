Wo im Altenburger Land die Einigkeit nun endet

Altenburg Der öffentliche Nahverkehr wird in Richtung Dobitschen ausgebaut. Warum die Kommunalpolitiker das Vorhaben stark kritisieren.

Die Linken hatten zur Kreistagssitzung am Mittwochabend ihre Zustimmung zum Kreishaushalt 2024 vom Busverkehr für die Dörfer im Westen des Landkreises abhängig gemacht. Das sei eine Zukunftsfrage, sagte Fraktionschef Frank Tempel. Mehr Buslinien und ein Ruf-Bus-System seinen notwendig, um den ländlichen Raum näher an Bahnhöfe, Einkaufsmärkte und die medizinische Versorgung zu bringen. „Für eine der einkommensschwächsten Regionen ist Mobilität eine soziale Frage“, betonte Tempel und fragte, wer ernsthaft in den Abendstunden in Gößnitz auf dem Bahnhof stranden möchte. Um Arbeitskräfte zu locken und die Kaufkraft im Landkreis zu halten, müsste das Netz des Regionalverkehrs enger gestrickt werden. Der Start der ersten Ausbaustufe „Nordregion“ um Meuselwitz-Lucka-Treben sei hoffnungsvoll angelaufen, müsse sich aber etablieren, hieß es. Um genug Vorlauf zu haben, müsse nun der Beschluss zu Dobitschen mit Starkenberg, Göhren und Altkirchen gefasst werden. Und er ging mehrheitlich durch.

Startschuss für zweite Stufe in Altenburg

Damit steht der Plan der Thüsac Personennahverkehrsgesellschaft, werktags Busse zwischen 17 und 22 Uhr im gesamten Hauptnetz fahren zu lassen. Ein einheitliches Wochenendangebot im zwei Stunden-Takt zwischen 8 und 20 Uhr und Fahrten in die angrenzenden Wirtschaftsstandorte, wie Gera und Zeitz. Besonders schön für die kleinen Dörfer, die außerhalb des Hauptnetzes und Schülerverkehrs liegen – sie könnten angeschlossen werden. Ruf-Bus inklusive. Für den „Dobitschen“-Abschnitt sind es rund 438.000 Kilometer, die gefahren werden müssten. Neun Fahrer, zwei Busse, vier Taxis werden benötigt. Erste Kosten belaufen sich auf 1,55 Millionen Euro. Der Betriebskostenzuschuss in 2024 beträgt 4,2 Millionen Euro, ein Jahr später 5,05 Millionen Euro. Übrigens in der dritten Stufe wäre der Südraum dran mit fast einer Million Fahrkilometern und einem Plus von rund 16 Millionen Euro, verteilt über drei Jahre. 17 Fahrer, fünf Busse und vier Pkw bräuchte es dafür. Doch das ist Zukunftsmusik, wenngleich wer A sagt, auch B sagen sollte. Eine Masse Geld ist verplant und billiger wird’s nicht, denn Einsparpotenziale seien durch die Thüsac nicht gefunden worden, hieß es. Seit Februar hatte sie danach suchen sollen.

Null Einsparung verärgert Kreisräte in Altenburg

Die Ablehnung von Kürzungen hatte manch Kreisrat dann doch verärgert. Dass das Busnetz weiterentwickelt werden muss, darin ist man sich einig. 25 von 36 anwesenden Kreisräten stimmten denn auch für den Startschuss der 2. Ausbaustufe „Dobitschen“ und einem vierteljährlichen Bericht des Landrates, besonders über die Entwicklung der Fahrgastzahlen. Allerdings trieb Form und Zeitpunkt des Projektes neun Kreisräte zu Enthaltungen und einen Mann aus der CDU/FDP-Fraktion zum klaren Nein: Rolf Hermann (FDP)

Der Bürgermeister von Löbichau verweist auf Nachfrage der OTZ auf die vielen Leerfahrten, die er bereits jetzt in seinem Ort ausmachen könne. In der Stadt möge das anders sein, aber im Dorf? Schlicht der Zweifel an der Nutzung der Angebote treibt Hermann um. „So wie der Plan ist, kann es doch nicht funktionieren. Und dass da kein Einsparpotenzial möglich ist, glaube ich nicht“, so Hermann. „Wer schlecht zu Fuß ist, geht nicht meterweit zur Bushaltestelle und schleppt dann Einkäufe nach Hause“, sagt der Bürgermeister.

Hermann: Zu viel des Guten

Man solle das Angebot stärker auf die Bedürfnisse gerade in den Dörfern zuschneiden und damit Einsparungen erzielen – Busverkehr an Behördentagen und nicht alle zwei Stunden bis in den späten Abend, saisonal das Wochenende betrachten. Die Inhalte von „Regionalverkehr verbindet – Mobilität für das Altenburger Land“ sind für Hermann zu viel des Guten. Auch treiben ihn unklare Landeszuschüsse und Preisentwicklungen für Diesel um. Die Thüsac rechnet mit höheren Zuwendungen vom Land, da mehr Kilometer gefahren würden. Im Stadtverkehr werde der Kilometer mit 47 Cent gefördert, der Regionalverkehr mit 18 Cent und ein Rufbus-Kilometer mit 6,3 Cent, hieß es – und ist zu hoffen.

Dass der öffentliche Nahverkehr entwickelt werden müsse, meint auch René Toll, stellvertretender Bürgermeister von Gößnitz. Er saß als Beobachter n der Kreistagssitzung am vergangenen Mittwoch (29.11.2023). Gerade für die Mobilität der älteren Bürger sei das Angebot notwendig. Doch angesichts ungewisser Finanzprognosen frage er sich, ob jetzt der richtige Zeitpunkt dafür sei. „Nichts ist in Stein gemeißelt“, sagte Christoph Zippel (CDU) in der Debatte. Man könne am System Anpassungen vornehmen. Dennoch verstehe er das Grumeln über Leerfahrten. Zippel mahnte die Landesfinanzierung an, damit man sich den Mobilitäts-Ausbau auch leisten könne.

Schrade: Kosten anders verteilen

Dass die Kosten nicht genug betrachtet wurden, beklagte Thomas Senftleben von der AfD, wenngleich der ÖPNV-Ausbau „sehr schön und ein guter Plan“ sei. Der AfD-Kritik an der Begutachtung des Planes durch die Thüsac selbst widersprach Uwe Rückert von den Freien Wählern: Die „Gesellschaft ist in unserer Trägerschaft und wird kontrolliert“. Für einen ÖPNV mit Augenmaß plädiert der Schmöllner Bürgermeister Sven Schrade (SPD) im OTZ-Gespräch. Seine Kritik bezieht sich vor allem auf die Umlage der Kosten. Das Mobilitäts-Projekt führt in der Summe mit anderen Kreisausgaben zur Erhöhung der Kreisumlage. Das hätte der Landkreis aus seinen jährlichen Zuschüssen zum Sparstrumpf selbst zahlen können, ohne die Gemeinden zu belasten, meint Schrade.