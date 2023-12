Wo im Altenburger Land eine neue Kinderarztpraxis öffnet

Schmölln Erste Sprechstunde steht fest: Im einstigen Impfzentrum in der Stadt Schmölln laufen Vorbereitungen für neuen Praxisbetrieb auf Hochtouren.

Warum eine Kinderarztpraxis in Schmölln so dringend gebraucht wird.

Wer diesen Posten übernimmt.

Wann die erste Sprechstunde stattfindet.

Wo während der Corona-Pandemie geimpft wurde, haben jetzt die Handwerker das Sagen. In den Räumen des Medizinischen Versorgungszentrums Schmölln (MVZ) werden fit gemacht für einen Neueinzug.

Altenburger Kinderärztin übernimmt in Schmölln

Bis Ende 2021 firmierte hier das Corona-Impfzentrum Altenburger Land der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringens. Foto: Andreas Bayer

Denn hier entsteht momentan eine neue Arztpraxis. Eine eigenständige, die nicht zum MVZ gehört, sondern nur in den Räumen untergebracht ist. Ab Mittwoch, 3. Januar, ist dort eine weitere Kinderärztin in der Stadt Schmölln tätig: Die Kinderarztpraxis von Manuela Rabe aus Altenburg wird künftig an der Sprotte präsent sein.

Sie erhielt von der Kassenärztlichen Vereinigung die eine halbe noch freie Stelle für Schmölln. Da Manuela Rabe kürzlich ihre Altenburger Praxis mit einer zweiten promovierten Kinderärztin verstärkt hat, konnte man die Filiale in Schmölln in Angriff nehmen. Annett Geyer, übrigens eine Schmöllnerin, wird vorerst einen Tag in Schmölln vor Ort sein. So man die benötigte zweite medizinische Fachangestellte noch gewinnen kann, soll Annett Geyer dann zwei Tage in Schmölln praktizieren können. An allen anderen Tagen steht natürlich die Praxis in Altenburg offen.

Praktische Ärztin geht in Ruhestand

Mit der Übernahme des halben Sitzes in der Stadt Schmölln konnte die Aufnahme von Kindern erweitert werden, erzählt Manuela Rabe. Kinderärztin Carina Ludwig hat einen Sitz in Schmölln, bekanntlich in der August-Bebel-Straße. Der bis dato noch fehlende halbe Sitz ist nun in der Praxis Rabe und Geyer im MVZ in der Robert-Koch-Straße angesiedelt. Der Bedarf ist da, zumal Hausärztin Marlies Schmiedel, die bis dato viele Kinder ärztlich betreut hat, ihre Praxis schließen und in den wohlverdienten Ruhestand gehen wird. Einen Nachfolger, so heißt es, soll es geben. Er wird sich allerdings nur um die medizinische Versorgung von Erwachsenen widmen. Man habe, so Manuela Rabe, bereits damit begonnen, die ersten kleinen Patienten von Marlies Schmiedel zu übernehmen.

Die Renovierung der künftigen Kinderarztpraxis-Räume sind soweit abgeschlossen. Die Wände zieren nun Raketen und Planeten, Spielzeug gibt es dort bereits und Teddy Dr. Plüschbär hat bereits im Behandlungszimmer Platz genommen. Auch die Techniker waren zugegen, um Computer und weitere Technik zu installieren, damit der Praxisbetrieb Anfang Januar starten kann. Zu betreten ist die neue Kinderarztpraxis im hinteren Haus des MVZ in Schmölln über den Haupteingang. Zur Eröffnung weisen dann die Schilder Parterre den Weg in die Kinderarztpraxis.