ZFC Meuselwitz und Handwerkskammer für Ostthüringen wollen kooperieren

Die Fußballerinnen und Fußballer der F-Jugend des ZFC Meuselwitz freuten sich über die neuen Minitore, die Katja König, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer für Ostthüringen, an Vereinspräsident Hubert Wolf im Beisein von Vizepräsident Holm Pinder und dem Nachwuchsleiter Jochen Slawinsky übergab.

Meuselwitz. Nachdem durch eine Aktion der Handwerkskammer erste Kontakte entstanden sind, will der ZFC Meuselwitz auch künftig Sport und Handwerk miteinander verknüpfen.

Gerade während der Corona-Pandemie hatten viele Sportvereine darunter gelitten, dass Kinder und Jugendliche kaum sportliche Aktivitäten in Anspruch nehmen konnten. Und sie hatten einen Mitgliederverlust zu verzeichnen. Gesundheitsvorsorge durch Sport rückte für viele Jugendliche in den Hintergrund. Auch in Zeiten der Energiekrise tragen sich viele Vereine mit Sorgen.

Gleiche Eigenschaften bei Handwerk und Sport gefragt

Deshalb hatte die Handwerkskammer für Ostthüringen in Zusammenarbeit mit der IKK classic im Jahr 2022 eine Sportaktion unter dem Motto „Dein Verein – Ostthüringen bewegen“ ins Leben gerufen. Ziel der Aktion war es, Handwerk und Sport als ideale Kombination miteinander zu verbinden sowie mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Schließlich stehen in beiden Bereichen die gleichen Eigenschaften im Mittelpunkt: Ehrgeiz, Ausdauer, Willen, Erfolg, Engagement Gemeinschaftssinn und nicht zuletzt Fitness und Gesundheit.

25 Ostthüringer Sportvereine beteiligten sich an der Aktion

25 Ostthüringer Vereine mit rund 3000 Kindern und Jugendlichen beteiligten sich. Schließlich konnten sich am Ende der Aktion sechs Vereine aus ganz Ostthüringen über jeweils 1000 Euro für Sportart-spezifische Bekleidung beziehungsweise Sportmaterialien freuen. Unter den sechs Gewinner-Vereinen war auch der ZFC Meuselwitz mit den Abteilungen Fußball und Cheerleading.

Die weiteren Vereine sind der Handballverein (HBV) Jena 90, SV Lerchenberg im Altenburger Land, Abteilung Basketball, der Post SV Gera, Abteilung Tischtennis, der Wintersportverein Bad Lobenstein sowie der TSV Zeulenroda mit der Abteilung Leichtathletik.

Vier Mini-Tore für den Nachwuchs übergeben

Nun konnte Katja König, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer für Ostthüringen, ganz offiziell die von dem Preisgeld durch den ZFC Meuselwitz beschafften, vier hochwertigen Minitore für die Fußballerinnen und Fußballer der F- und G-Junioren an Vereinspräsident Hubert Wolf, Vizepräsident Holm Pinder und den Nachwuchsleiter Jochen Slawinsky übergeben. Doch das ist noch nicht alles. Aus dem Kontakt über die Sportaktion ist mittlerweile eine Kooperation entstanden.

Einerseits Werbung, andererseits tatkräftige Unterstützung

Nicht nur dass der Verein kostenlose Werbeflächen an der Tribüne und einem weiteren Fußballplatz zur Verfügung stellt, um auf die Nachwuchsförderung des Handwerks allgemein aufmerksam zu machen und so das regionale Handwerk bei der Nachwuchsgewinnung zu unterstützen. Vielmehr wird es bei künftigen Turnieren, Veranstaltungen und Leistungsschauen des Vereins mit Nachwuchsbezug auch eine starke Einbindung des Handwerks geben. Die Handwerkskammer wird den ZFC Meuselwitz bei der Ausgestaltung dieser Veranstaltungen tatkräftig unterstützen.

Geplant ist etwa die Bereitstellung eines Tourbusses zur Nachwuchswerbung im Handwerk inklusive Aktionsstand mit entsprechenden sportlichen Aktivitäten und Wettbewerben rund ums Handwerk inklusive entsprechender Preise für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen.

Der Anfang ist mit der jetzigen Übergabe gemacht.