Ein 75-jähriger Autofahrer und seine 71-jährige Beifahrerin mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war zuvor frontal mit dem Auto in ein Haus im Altenburger Land gekracht. (Symbolbild)

Zwei Verletzte: 75-Jähriger kracht frontal in Haus im Altenburger Land

Ziegelheim. In einer Kurve in Ziegelheim verlor der 75-Jährige die Kontrolle und krachte frontal in ein Haus. Er und seine Beifahrerin verletzten sich bei dem Aufprall.

Ein 75-Jähriger war mit seinem Fahrzeug am Samstagabend auf der August-Bebel-Straße in Ziegelheim unterwegs. In einer Kurve verlor er jedoch scheinbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal gegen ein Haus.

Wie die Polizei mitteilte, entstand sowohl am Fahrzeug, als auch am Haus Sachschaden. Der Fahrer und seine 71-jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Altenburg.