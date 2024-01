Altenburger Land. Klimakleber und Bauernproteste: Ähnliche Aktionen, aber gewichtige Unterschiede, sagt Tom Bauch, Chef des Kreisbauernverbandes Altenburger Land.

Am Montag, 3.30 Uhr starteten sie in Schmölln und Beerwalde, am Freitagnachmittag gingen sie - vorerst - am Zschaschelwitzer Kreuz zu Ende: die Bauernproteste im Altenburger Land. Wie Kreisbauernverbandschef Tom Bauch auf die zurückliegenden Tage mit Sternfahrten, Aufzügen und Straßenblockaden im gesamten Altenburger Land blickt, was ihn dabei am meisten beeindruckte und was er nun von der Ampel-Regierung in Berlin erwartet, erzählt er hier im Interview mit dieser Zeitung.