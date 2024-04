Altenburger Land. Klinikum Altenburger Land lädt ein: Einblick in Parkinsonbehandlung - was Betroffene und Angehörige wissen müssen.

Welt-Parkinson-Tag: Klinik in Altenburg informiert.

Neue Ansätze werden vorgestellt.

Informationen für Betroffene und Angehörige.

Am Mittwoch, 10. April, 15:00 Uhr bis ca. 17:15 Uhr, lädt die Klinik für Neurologie in den Hörsaal des Klinikums Altenburger Land ein. Anlass ist der Welt-Parkinson-Tag am 11. April.

Wir wollen über die Krankheit informieren und aufklären. Oberarzt und Neurologe Lorenz Walker

Die Abteilung für Bewegungsstörungen/Parkinson der Klinik für Neurologie ist auf die Behandlung von Menschen mit Parkinsonerkrankung spezialisiert. „Einen Tag vor dem Welt-Parkinson-Tag wollen wir, die Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten der Abteilung für Bewegungsstörungen/ Parkinson in Altenburg, uns und unsere Arbeit vorstellen“, sagt Oberarzt und Neurologe Lorenz Walker.

Sprechen über Krankheitserkennung und Behandlungsmöglichkeiten

Außerdem werden die Möglichkeiten der Krankheitserkennung und Behandlung sowie die Therapie ausführlich dargestellt. Gemeinsam mit Oberarzt Bert Kleine und Diplom-Psychologin Anja Franz-Rockahr wird über Parkinsonsymptome und deren Behandlung gesprochen. Themen sind auch die Konzentration und das Gedächtnis.

Mit Hilfe ergotherapeutischer Einleitung wird es in die Pause gehen. Auch danach bleibt es praktisch mit physiotherapeutisch angeleiteter Aufwärmung. Sprechen und Schlucken werden thematisiert sowie die Ernährung bei Parkinson. Schwester Heike Günther stellt die Parkinsokomplextherapie vor.