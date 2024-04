Altenburg. Feuerwehr und Polizei haben am Montag in Altenburg alle Hände voll zu tun: die Polizeimeldungen aus dem Altenburger Land.

Die Polizeimeldungen für das Altenburger Land für Dienstag, dem 16. April.

Garage in Altenburg steht am Montagabend in Flammen

Der gemeldete Brand einer Garage in der Poststraße in Altenburg sorgte am Montagabend, 15. April, gegen 20 Uhr für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Wie die Polizei berichtet, stand die Garage vollständig in Flammen, sodass die Feuerwehreinsatzkräfte sofort mit dem Löschen begannen. Ein Übergreifen auf die Nachbargarage konnte so verhindert werden. In der Brandgarage befanden sich glücklicherweise keine Wertsachen, sondern lediglich Müll. Warum es zum Brandausbruch kam, ist laut Polizei noch unbekannt. Sie ermittelt nun und sucht unter der Telefonnummer: 03447/47 10 (Bezugsnummer: 0096799/2024) nach Zeugen.

Balkon in Altenburg brennt am Montagnachmittag

Am Montagnachmittag, 15. April, gegen 16.20 Uhr brannte es laut Polizeimitteilung auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße in Altenburg. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr und Rettungskräfte habe der betreffende Mieter ihn aber selbst löschen können. Es brannten Balkonmöbel nieder und eine Solaranlage wurde beschädigt. Durch das rasche Handeln des Mieters konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Unbekannte „verzieren“ Altenburg mit Graffiti

Mit schwarzer Farbe verewigten sich Unbekannte zwischen Freitag, dem 12. April, und Montag, dem 15. April, im Baustellenbereich der Eisenbahnstraße und sorgten so für Sachschaden. So besprühten die Täter eine Hebebühne und drei Säulen einer Lärmschutzwand mit verschiedenen Symbolen. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Fall und bittet unter der Telefonnummer: 03447/47 10 um Hinweise von Zeugen (Bezugsnummer: 0096021/2024).

