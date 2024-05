Altenburger Land. Die Nachrichten der Polizei aus dem Altenburger Land vom Wochenende.

Neben dem Fehlalarm, der zu einem großen Polizeieinsatz führte, hatte die Polizei im Altenburger Land am Wochenende noch mehr zu tun:

Zwei Bäume brennen bei Windischleuba

Am Freitag, 3. Mai, gegen 13.15 Uhr rückten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land und Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Radweg zwischen dem Gewerbegebiet Windischleuba und Zschaschelwitz aus, da hier laut Mitteilung der Polizei durch derzeit Unbekannte zwei Bäume in Brand gesetzt wurden. Die Bäume mussten schließlich im Rahmen der Löscharbeiten durch die Feuerwehr gefällt werden. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Mit Alkohol im Blut am Steuer bei Schmölln

Am Samstag, 4. Mai, kontrollierten Beamte der Landespolizeiinspektion Gera am Coswitzanger einen 50-jährigen Peugeot-Fahrer und stellten bei der Kontrolle fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,78 Promille. Daraufhin erfolgten eine weitere gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung, die Einleitung eines Bußgeldverfahrens und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ohne Versicherung mit dem E-Scooter durch Burkersdorf gefahren

Nach Mitteilung der Polizei kontrollierten Beamte der Landespolizeiinspektion Gera am Samstag, 4. Mai, gegen 18.40 Uhr einen E-Scooter-Fahrer, der ohne gültige Versicherung im öffentlichen Straßenverkehr fuhr. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

Mann in Schmölln ohne Fahrererlaubnis am Steuer

Am Samstag, 4. Mai, wurde ein 54-Jähriger in seinem Mercedes in den Mittagsstunden in der Uferstraße in Schmölln von Polizeibeamten kontrolliert. Nach Angaben der Polizei stellte sich heraus, dass er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Autoscheibe in Altenburg eingeschlagen

In der Nacht zum Freitag, 3. Mai, schlugen laut Polizei Unbekannte in der Ludwig-Hayne-Straße in Altenburg die Scheibe eines geparkten Pkw VW ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Sonnenbrille.

Garagentore und Gebäude in Schmölln mit Hakenkreuzen beschmiert

Am Amtsplatz in Schmölln waren in der Nacht zum Freitag, 3. Mai, laut Polizei Unbekannte unterwegs und beschmierten Garagen und die Fassade eines Gebäudes unter anderem mit Hakenkreuzen. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei im vierstelligen Euro-Bereich. Die Schmierereien wurden entfernt.

Material von Baustelle bei Zweitschen gestohlen

Von einer Baustelle im Bereich Zweitschen stahlen laut Polizei Unbekannte Baumaterial im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags. Das geschah irgendwann zwischen dem 28. April und dem 3. Mai.